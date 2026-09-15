Avrupa'nın önde gelen dijital finans şirketlerinden Revolut, siber saldırganların kullandığı sahte bir bilgi talebine yanıt vermesi nedeniyle veri ihlaliyle karşı karşıya kaldı.
Türkler de kullanıyor: Bilgileri kendi elleriyle hacker’lara verdiler
Revolut, gerçek bir devlet kurumunun e-posta alan adı kullanılarak hazırlanan sahte bilgi talebine yanıt verdi. Yaklaşık 680 müşterinin hassas verilerinin saldırganlarla paylaşıldığı olayın ardından hacker grubu 10 bin Bitcoin fidye talep etti.Kaynak: Haber Merkezi
Şirketin sistemlerine doğrudan sızılmadığı belirtilirken yaklaşık 680 müşterinin bilgilerinin saldırganlara aktarıldığı bildirildi.
Olayın merkezinde, gerçek bir devlet kurumuna ait e-posta alan adının kullanılması bulunuyor.
Saldırganlar, bu alan adı üzerinden resmi makamlardan gönderilmiş izlenimi oluşturan bir bilgi talebini Revolut'a iletti.
Şirket, talebin gerçek olduğunu değerlendirerek istenen müşteri bilgilerini paylaştı.
İlk incelemelerde yaklaşık 680 müşterinin olaydan etkilenmiş olabileceği belirlendi ve söz konusu müşteriler bilgilendirildi.
Saldırganlara aktarıldığı belirtilen bilgiler arasında kimlik ve pasaport belgeleri, adresler, doğrulama amacıyla çekilen selfie ve fotoğraflar yer alıyor.
Banka hesap numaraları, IBAN bilgileri, hesap özetleri ve Bitcoin işlemleri de dahil olmak üzere işlem geçmişinin bazı bölümlerinin de paylaşıldığı belirtiliyor.
Revolut, durumu tespit etmesinin ardından saldırganların kullandığı e-posta adresini engellediğini açıkladı. Şirket ayrıca olaydan etkilenen müşterilerle düzenleyici kurumları bilgilendirdi.
Şirketin açıklamasına göre Revolut'un kendi sistemleri ile müşterilerin fonları olaydan etkilenmedi. Olayın ardından "Revolut Smilik" adını kullanan bir hacker grubu, şirketten 10 bin Bitcoin fidye talep ettiğini ileri sürdü.
Grubun talep ettiği miktarın yaklaşık 780 milyon dolara karşılık geldiği belirtiliyor. Saldırganlar, fidyenin ödenmemesi durumunda Revolut müşterileriyle şirketin iç verilerini kademeli olarak yayımlayacaklarını öne sürdü.
Telegram üzerinden gerçekleştirilen yazışmalarda grubun her gün daha fazla veri paylaşma tehdidinde bulunduğu aktarıldı.
Hackerların, iddialarını desteklemek amacıyla bazı yüksek profilli müşterilere ait olduğu öne sürülen verilerin ekran görüntülerini de yayımladığı belirtildi. Eski Mt. Gox yöneticisi Mark Karpeles'in de etkilenen kişiler arasında bulunduğu iddia edildi.
Hacker grubunun açıklamaları, olayın yalnızca Revolut'a gönderilen sahte e-postayla sınırlı olmadığı iddiasını da içeriyor.
Gruba göre operasyon yaklaşık altı ay sürdü ve sahte bilgi talepleri, ele geçirildiği öne sürülen İtalyan kolluk kuvvetlerine ait sistemler kullanılarak gönderildi.
Grup ayrıca İtalya'da 147 GB büyüklüğünde veri ele geçirdiğini ileri sürdü. Söz konusu verilerin içerisinde kurum içi belgeler, takvimler ve kişisel materyaller bulunduğu iddia edildi.
İtalyan makamlarının bu iddiaları şu aşamada doğrulamadığı veya yalanlamadığı aktarıldı. Hackerların yayımladığı öne sürülen listede, Revolut müşterilerinin 31 farklı ülkeden olduğu iddia edildi.
Listede Türkiye'nin yanı sıra Fransa, İsviçre, Almanya, İtalya, İspanya, Birleşik Krallık, Hollanda, Yunanistan, İsveç, Norveç ve Avusturya gibi Avrupa ülkelerinin bulunduğu belirtildi.
Grup ayrıca listede Barcelona'da forma giyen futbolcu Georges Mikautadze'nin de yer aldığını öne sürdü.
Revolut, yaşanan veri paylaşımını "sofistike bir dış kimlik taklit etme dolandırıcılığı" şeklinde nitelendirdi.
2015'te kurulan Revolut, Avrupa'nın büyük fintech şirketleri arasında yer alıyor. Şirketin 30 ülkede yaklaşık 80 milyon müşterisi bulunuyor.
Revolut'un şu an Türkiye'de resmi olarak faaliyet göstermediği belirtiliyor. Şirketin Türkiye pazarına yönelik olarak FUPS ile görüşmeler gerçekleştirdiği daha önce gündeme gelmişti.
Bununla birlikte Avrupa Birliği veya Birleşik Krallık'ta ikamet eden ya da bu bölgelerde yasal olarak hesap açma hakkına sahip Türk vatandaşları Revolut hizmetlerini kullanabiliyor.