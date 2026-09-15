Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Türkler de kullanıyor: Bilgileri kendi elleriyle hacker’lara verdiler

Türkler de kullanıyor: Bilgileri kendi elleriyle hacker’lara verdiler

Revolut, gerçek bir devlet kurumunun e-posta alan adı kullanılarak hazırlanan sahte bilgi talebine yanıt verdi. Yaklaşık 680 müşterinin hassas verilerinin saldırganlarla paylaşıldığı olayın ardından hacker grubu 10 bin Bitcoin fidye talep etti.

Kaynak: Haber Merkezi
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Avrupa'nın önde gelen dijital finans şirketlerinden Revolut, siber saldırganların kullandığı sahte bir bilgi talebine yanıt vermesi nedeniyle veri ihlaliyle karşı karşıya kaldı.

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Şirketin sistemlerine doğrudan sızılmadığı belirtilirken yaklaşık 680 müşterinin bilgilerinin saldırganlara aktarıldığı bildirildi.

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Olayın merkezinde, gerçek bir devlet kurumuna ait e-posta alan adının kullanılması bulunuyor.

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Saldırganlar, bu alan adı üzerinden resmi makamlardan gönderilmiş izlenimi oluşturan bir bilgi talebini Revolut'a iletti.

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Şirket, talebin gerçek olduğunu değerlendirerek istenen müşteri bilgilerini paylaştı.

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İlk incelemelerde yaklaşık 680 müşterinin olaydan etkilenmiş olabileceği belirlendi ve söz konusu müşteriler bilgilendirildi.

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Türkler de kullanıyor: Bilgileri kendi elleriyle hacker’lara verdiler - Resim: 7

Saldırganlara aktarıldığı belirtilen bilgiler arasında kimlik ve pasaport belgeleri, adresler, doğrulama amacıyla çekilen selfie ve fotoğraflar yer alıyor.

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Türkler de kullanıyor: Bilgileri kendi elleriyle hacker’lara verdiler - Resim: 8

Banka hesap numaraları, IBAN bilgileri, hesap özetleri ve Bitcoin işlemleri de dahil olmak üzere işlem geçmişinin bazı bölümlerinin de paylaşıldığı belirtiliyor.

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Türkler de kullanıyor: Bilgileri kendi elleriyle hacker’lara verdiler - Resim: 9

Revolut, durumu tespit etmesinin ardından saldırganların kullandığı e-posta adresini engellediğini açıkladı. Şirket ayrıca olaydan etkilenen müşterilerle düzenleyici kurumları bilgilendirdi.

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Türkler de kullanıyor: Bilgileri kendi elleriyle hacker’lara verdiler - Resim: 10

Şirketin açıklamasına göre Revolut'un kendi sistemleri ile müşterilerin fonları olaydan etkilenmedi. Olayın ardından "Revolut Smilik" adını kullanan bir hacker grubu, şirketten 10 bin Bitcoin fidye talep ettiğini ileri sürdü.

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Türkler de kullanıyor: Bilgileri kendi elleriyle hacker’lara verdiler - Resim: 11

Grubun talep ettiği miktarın yaklaşık 780 milyon dolara karşılık geldiği belirtiliyor. Saldırganlar, fidyenin ödenmemesi durumunda Revolut müşterileriyle şirketin iç verilerini kademeli olarak yayımlayacaklarını öne sürdü.

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Türkler de kullanıyor: Bilgileri kendi elleriyle hacker’lara verdiler - Resim: 12

Telegram üzerinden gerçekleştirilen yazışmalarda grubun her gün daha fazla veri paylaşma tehdidinde bulunduğu aktarıldı.

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Türkler de kullanıyor: Bilgileri kendi elleriyle hacker’lara verdiler - Resim: 13

Hackerların, iddialarını desteklemek amacıyla bazı yüksek profilli müşterilere ait olduğu öne sürülen verilerin ekran görüntülerini de yayımladığı belirtildi. Eski Mt. Gox yöneticisi Mark Karpeles'in de etkilenen kişiler arasında bulunduğu iddia edildi.

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Türkler de kullanıyor: Bilgileri kendi elleriyle hacker’lara verdiler - Resim: 14

Hacker grubunun açıklamaları, olayın yalnızca Revolut'a gönderilen sahte e-postayla sınırlı olmadığı iddiasını da içeriyor.

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Türkler de kullanıyor: Bilgileri kendi elleriyle hacker’lara verdiler - Resim: 15

Gruba göre operasyon yaklaşık altı ay sürdü ve sahte bilgi talepleri, ele geçirildiği öne sürülen İtalyan kolluk kuvvetlerine ait sistemler kullanılarak gönderildi.

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Türkler de kullanıyor: Bilgileri kendi elleriyle hacker’lara verdiler - Resim: 16

Grup ayrıca İtalya'da 147 GB büyüklüğünde veri ele geçirdiğini ileri sürdü. Söz konusu verilerin içerisinde kurum içi belgeler, takvimler ve kişisel materyaller bulunduğu iddia edildi.

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Türkler de kullanıyor: Bilgileri kendi elleriyle hacker’lara verdiler - Resim: 17

İtalyan makamlarının bu iddiaları şu aşamada doğrulamadığı veya yalanlamadığı aktarıldı. Hackerların yayımladığı öne sürülen listede, Revolut müşterilerinin 31 farklı ülkeden olduğu iddia edildi.

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Türkler de kullanıyor: Bilgileri kendi elleriyle hacker’lara verdiler - Resim: 18

Listede Türkiye'nin yanı sıra Fransa, İsviçre, Almanya, İtalya, İspanya, Birleşik Krallık, Hollanda, Yunanistan, İsveç, Norveç ve Avusturya gibi Avrupa ülkelerinin bulunduğu belirtildi.

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Türkler de kullanıyor: Bilgileri kendi elleriyle hacker’lara verdiler - Resim: 19

Grup ayrıca listede Barcelona'da forma giyen futbolcu Georges Mikautadze'nin de yer aldığını öne sürdü.

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Türkler de kullanıyor: Bilgileri kendi elleriyle hacker’lara verdiler - Resim: 20

Revolut, yaşanan veri paylaşımını "sofistike bir dış kimlik taklit etme dolandırıcılığı" şeklinde nitelendirdi.

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Türkler de kullanıyor: Bilgileri kendi elleriyle hacker’lara verdiler - Resim: 21

2015'te kurulan Revolut, Avrupa'nın büyük fintech şirketleri arasında yer alıyor. Şirketin 30 ülkede yaklaşık 80 milyon müşterisi bulunuyor.

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Türkler de kullanıyor: Bilgileri kendi elleriyle hacker’lara verdiler - Resim: 22

Revolut'un şu an Türkiye'de resmi olarak faaliyet göstermediği belirtiliyor. Şirketin Türkiye pazarına yönelik olarak FUPS ile görüşmeler gerçekleştirdiği daha önce gündeme gelmişti.

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Türkler de kullanıyor: Bilgileri kendi elleriyle hacker’lara verdiler - Resim: 23

Bununla birlikte Avrupa Birliği veya Birleşik Krallık'ta ikamet eden ya da bu bölgelerde yasal olarak hesap açma hakkına sahip Türk vatandaşları Revolut hizmetlerini kullanabiliyor.

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