İsrail medyası, Türkiye’nin savunma sanayisindeki son atılımını yakından izliyor. SAHA Expo 2026’da sergilenen yeni nesil insansız su altı araçları, İsrail merkezli JDN tarafından “Su altında devrim” başlığıyla haberleştirildi.
Türkiye'nin yerli üretimi İsrail'i korkuttu: Tüm dengeleri değiştirecekler
İsrail basını, Türkiye’nin geliştirdiği yeni nesil insansız su altı araçlarını "su altında devrim" sözleriyle manşetine taşıdı. DATUM Denizaltı Teknolojileri’nin tanıttığı platformların, geleceğin deniz savaşlarında dengeleri değiştirebileceği değerlendirildi. İşte detaylar...
Türk şirketi DATUM Denizaltı Teknolojileri’nin tanıttığı platformlar, özellikle “Sinarit” adlı insansız su altı aracıyla dikkat çekti. İsrail basını, bu sistemin geleceğin deniz harp konseptlerinde dengeleri kökünden değiştirebileceğini değerlendirdi.
JDN’nin haberine göre Sinarit, “su altı kamyoneti” olarak nitelendiriliyor. Yaklaşık 3,8 metre uzunluğundaki araç, modüler bir yük bölmesine sahip. Bu sayede torpido, deniz mayını, gemisavar füze ve hava hedeflerine yönelik silah sistemlerini taşıyabiliyor.
Ayrıca diğer insansız su altı araçlarını konuşlandırma, lojistik destek ve özel operasyonlarda da görev alabiliyor.Platformun en kritik özelliği ise düşük görünürlük. Düşük akustik ve radar izi sayesinde sonar ve radar sistemleri tarafından tespit edilmesi oldukça zor.
Bu sayede hassas bölgelerde gizli sızma ve istihbarat operasyonlarında büyük avantaj sağlıyor.Sinarit’in bir diğer güçlü yanı da lojistik esnekliği. Standart yük konteynerleri içinde taşınabiliyor ve askeri nakliye uçaklarından havadan bırakılabiliyor.
Böylece dünyanın her noktasına hızlı, gizli ve düşük maliyetle sevk edilebiliyor.
DATUM Denizaltı Teknolojileri, Sinarit’in yanı sıra uzun menzilli gizli intikal için geliştirilen komando denizaltısını ve deniz altındaki kablolar ile stratejik altyapılara yönelik özel platformları da tanıttı.
İsrail medyası, Türkiye’nin bu yeni nesil araçları geleneksel denizaltı üretim mantığından farklı olarak seri üretime uygun şekilde tasarladığını vurguladı. Habere göre bu yaklaşım, düşük maliyetli ve büyük sayıda platformun aynı anda sahaya sürülmesine olanak tanıyor. Çeşitli ülkelerin teknolojiye ilgi göstermeye başladığı belirtilirken, uzmanlar sistemlerin gelecekteki deniz savaşlarında belirleyici rol oynayabileceğini kaydetti.