Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Türkiye'nin ünlü AVM'si otele dönüşüyor: 94 milyon TL yatırımla...

Türkiye'nin ünlü AVM'si otele dönüşüyor: 94 milyon TL yatırımla...

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 2010 yılından beri AVM olarak kullanılan yapı, artan turizm talebi üzerine 94 milyon TL yatırımla 140 odalı bir otele dönüştürülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Türkiye'nin ünlü AVM'si otele dönüşüyor: 94 milyon TL yatırımla... - Resim: 1

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde uzun yıllar alışveriş merkezi olarak hizmet veren City Center AVM, konaklama tesisine dönüştürülüyor. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, artan turizm ve iş seyahati talepleri doğrultusunda bina 140 odalı modern bir otel olarak yeniden projelendirildi.

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Türkiye'nin ünlü AVM'si otele dönüşüyor: 94 milyon TL yatırımla... - Resim: 2

Tutka Han Turizm Yatırımları A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek olan dönüşüm projesinin toplam yatırım bedeli 94 milyon 315 bin TL olarak duyuruldu.

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Türkiye'nin ünlü AVM'si otele dönüşüyor: 94 milyon TL yatırımla... - Resim: 3

Şanlıurfa Yolu üzerinde 6 bin 772 numaralı parselde yer alan ve yaklaşık 7 bin 636 metrekarelik alana sahip olan yapı, ilk olarak 2010 yılında alışveriş merkezi konseptiyle inşa edilmişti.

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Türkiye'nin ünlü AVM'si otele dönüşüyor: 94 milyon TL yatırımla... - Resim: 4

TİCARİ İHTİYAÇLAR PROJENİN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Bölgedeki alışveriş alışkanlıklarının değişmesiyle beraber cazibesini yitiren bina için önce farklı alternatifler masaya yatırıldı. Şirket, 2025 senesi içerisinde yapıyı iş merkezi ve ofis olarak kullanmak üzere ruhsat aldı.

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Türkiye'nin ünlü AVM'si otele dönüşüyor: 94 milyon TL yatırımla... - Resim: 5

Fakat şehirde son dönemde ivme kazanan turizm hareketliliği ve konaklama ihtiyacındaki artış, yatırımcı firmanın kararını otel yönünde değiştirmesine sebep oldu.

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Türkiye'nin ünlü AVM'si otele dönüşüyor: 94 milyon TL yatırımla... - Resim: 6

AVM'LER NEDEN DÖNÜŞÜYOR?

Türkiye genelinde ve küresel çapta değişen perakende dinamikleri, geleneksel alışveriş merkezlerinin zamanla fonksiyonlarını yitirmesine yol açabiliyor.

E-ticaretin büyümesi ve açık hava konseptlerine ilginin artmasıyla birlikte atıl duruma düşen büyük hacimli ticari yapılar, genellikle otel, hastane veya eğitim kurumu gibi daha sürdürülebilir hizmet alanlarına entegre edilerek ekonomiye yeniden kazandırılıyor.

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Türkiye'nin ünlü AVM'si otele dönüşüyor: 94 milyon TL yatırımla... - Resim: 7

İZİN SÜREÇLERİ VE İSTİHDAM HEDEFİ

Yatırımcı şirketin açıklamasına göre, projeye dair resmi onay ve izin süreçleri halihazırda devam ediyor. İnşaat çalışmalarının henüz başlamadığı tesiste, dönüşüm tamamlandığında yaklaşık 80 kişiye doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor. Tesisin faaliyete geçmesiyle iş insanları, turistler ve kongre katılımcılarının kentteki konaklama talebine önemli bir alternatif sunulacak.

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