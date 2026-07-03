Türkiye'nin ünlü AVM'si otele dönüşüyor: 94 milyon TL yatırımla...

İZİN SÜREÇLERİ VE İSTİHDAM HEDEFİ

Yatırımcı şirketin açıklamasına göre, projeye dair resmi onay ve izin süreçleri halihazırda devam ediyor. İnşaat çalışmalarının henüz başlamadığı tesiste, dönüşüm tamamlandığında yaklaşık 80 kişiye doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor. Tesisin faaliyete geçmesiyle iş insanları, turistler ve kongre katılımcılarının kentteki konaklama talebine önemli bir alternatif sunulacak.