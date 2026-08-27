Yeniçağ Gazetesi
27 Ağustos 2026 Perşembe
İstanbul 29°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Türkiye’nin toprağından altın fışkıracak: Cevdet Yılmaz duyurdu

Türkiye’nin toprağından altın fışkıracak: Cevdet Yılmaz duyurdu

İktidar cephesinden peş peşe gelen milyarlarca liralık altın ve petrol "müjdeleri" erken seçim iddialarını alevlendirirken, Türkiye'de; manşetleri süsleyen devasa rezerv haberleri vatandaşın mutfağındaki yangını söndürmeye yetecek mi?

Mina Kaymakçı Mina Kaymakçı
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Türkiye’nin toprağından altın fışkıracak: Cevdet Yılmaz duyurdu - Resim: 1

Türkiye ekonomisindeki derin uçurum, vatandaşın mutfağındaki yangın ile manşetleri süsleyen "müjdeler" arasındaki tezatla büyümeyi sürdürüyor.

1 12
Türkiye’nin toprağından altın fışkıracak: Cevdet Yılmaz duyurdu - Resim: 2

Geçtiğimiz günlerde vatandaşın yastık altı dolar ve altını, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervinden büyük olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün vatandaşlara altın müjdesi verdi.

2 12
Türkiye’nin toprağından altın fışkıracak: Cevdet Yılmaz duyurdu - Resim: 3

Yılmaz, Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki Mollakara Altın Madeni'nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Yılmaz, tesiste bu yıl 1 ton, gelecek yıl 3 ton, 5 yıllık süreçte ise 17 tona yakın altın üretileceğini duyurdu.

3 12
Türkiye’nin toprağından altın fışkıracak: Cevdet Yılmaz duyurdu - Resim: 4

Yılmaz’ın 17 ton olarak tahmin edilen altının şu anki altın fiyatına göre fiyatı 121 milyar TL’ye tekabül ediyor.

4 12
Türkiye’nin toprağından altın fışkıracak: Cevdet Yılmaz duyurdu - Resim: 5

121 milyar TL'lik altın müjdesi ve geçtiğimiz günlerde duyurulan "Diyarbakır'da tam 540 milyar dolarlık petrol rezervi bulundu" haberi "erken seçim" seslerini yükseltiyor.

5 12
Türkiye’nin toprağından altın fışkıracak: Cevdet Yılmaz duyurdu - Resim: 6

İktidar temsilcilerin seçim ekonomisine dönük açıklamaları gündemden düşmezken, "sefalet" düzeyindeki emekli maaşları ve asgari ücretin iyileştirilmesine yönelik herhangi bir açıklama gelmiyor.

6 12
Türkiye’nin toprağından altın fışkıracak: Cevdet Yılmaz duyurdu - Resim: 7

Gerçekler cüzdan yakarken, sokağın enflasyonu ile maaşlar arasındaki makas artık kapanmayacak duruma geldi.

7 12
Türkiye’nin toprağından altın fışkıracak: Cevdet Yılmaz duyurdu - Resim: 8

Dört kişilik bir ailenin sadece karın tokluğuna yaşayabilmesi için gereken açlık sınırı 37 bin TL'yi aşarak ürkütücü bir seviyeye geldi.

8 12
Türkiye’nin toprağından altın fışkıracak: Cevdet Yılmaz duyurdu - Resim: 9

Milyonlarca çalışanın tek geçim kaynağı olan 27 bin 75 TL'lik asgari ücret, açlık sınırının tam 10 bin TL gerisinde kalarak tuzla buz oldu.

9 12
Türkiye’nin toprağından altın fışkıracak: Cevdet Yılmaz duyurdu - Resim: 10

Ömrünü bu ülkeye adayan emekliler, 23 bin 552 TL'lik maaşlarıyla adeta hayatta kalmaya çalışıyor.

10 12
Türkiye’nin toprağından altın fışkıracak: Cevdet Yılmaz duyurdu - Resim: 11

Makyajlı rakamların ötesindeki geniş tanımlı (gerçek) işsizlik oranı yüzde 30'a dayandı. Gençler umutsuz, sokaklar da işsizler ordusu var.

11 12
Türkiye’nin toprağından altın fışkıracak: Cevdet Yılmaz duyurdu - Resim: 12
12 12
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro