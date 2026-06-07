Türkiye'nin nüfusunu katladı: Havayolunda 5 ayda 89 milyon yolcu

Bakan Uraloğlu, Mayıs ayında iç hat yolcu trafiğinin 9 milyon 200 bin 832, dış hat yolcu trafiğinin ise 12 milyon 331 bin 388 olarak gerçekleştiğini söyledi. Uraloğlu, "Mayıs ayında havalimanlarımızda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 21 milyon 539 bin 524 yolcuya hizmet verildi" diye konuştu.

Uraloğlu ayrıca, mayıs ayında iç hatlarda 79 bin 480 ton, dış hatlarda 378 bin 754 ton olmak üzere toplamda 458 bin 234 tona ulaştığını bildirdi.