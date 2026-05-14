Türkiye’nin konuştuğu gizemli mağara: İki kenti birbirine bağlıyor

Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde bulunan Beyyayla Düden Mağarası, doğal yapısı ve tarihi geçmişiyle dikkat çekiyor. Beyyayla Mahallesi’nin yaklaşık 1,5 kilometre kuzeybatısında yer alan mağara, iki ucunun açık olması ve içinden dere geçmesiyle bölgenin en ilginç karstik oluşumları arasında gösteriliyor. Resmi kayıtlara göre mağara, 462 metre uzunluğunda.