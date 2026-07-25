Hasat alanlarında yapılan incelemeler sırasında açıklanan veriler, bu yılın oldukça bereketli geçeceğine işaret etti. Üstelik üretim sürecinde uygulanan özel çalışmalar sayesinde elde edilen sonuçlar, hem üreticiler hem de tüketiciler açısından güven veren bir tablo ortaya koydu.
Türkiye’nin konuşacağı hasat başladı: 62 bin tonluk rekor üretim bekleniyor
Sessizce başlayan hasat sezonu, bu yıl dikkat çeken üretim rakamlarıyla gündeme oturdu. Bilecik'te başlayan hasat, rekor üretim hedefiyle tüm Türkiye'nin dikkatini çekiyor.Kaynak: İHA
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Osmaneli ilçesine bağlı Medetli Köyü'nde düzenlenen karpuz hasadı programına katılarak üretim alanlarında incelemelerde bulundu. Üreticilerle bir araya gelen Sözer, sezonun durumu hakkında bilgi alırken tarlalardaki çalışmaları da yerinde takip etti.
62 BİN 176 TONLUK HASAT BEKLENİYOR
Program kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü" projesi çerçevesinde hayata geçirilen "Toprakta İz Bırak, Geleceğe İyilik, İyi Tarımlı Osmaneli Karpuzu" projesi de tanıtıldı. Proje kapsamında üreticilere eğitimler verildiği, hasat öncesi gerçekleştirilen pestisit kalıntı analizlerinin tamamının temiz çıktığı ve projeye katılan üreticilerin İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası almaya hak kazandığı bildirildi.
Vali Sözer yaptığı değerlendirmede, Bilecik genelinde bu yıl 10 bin 64 dekarlık alanda karpuz üretimi gerçekleştirildiğini belirterek toplam 62 bin 176 tonluk hasat beklendiğini açıkladı. Bu rakamın ilin tarımsal üretimi açısından önemli bir seviyeye ulaştığını ifade etti.
Osmaneli ilçesinin ise mikroklima iklim özellikleri sayesinde karpuz üretiminde öne çıktığını söyleyen Sözer, ilçede yaklaşık 6 bin 360 dekarlık alanda üretim yapıldığını ve 44 bin 520 tonluk hasat beklendiğini dile getirdi. Böylece Osmaneli'nin, Bilecik'teki toplam karpuz üretiminin büyük bölümünü tek başına karşıladığı vurgulandı.
Lezzetiyle birçok ilin pazarlarında tercih edilen Osmaneli karpuzunun bölge ekonomisine ciddi katkı sunduğunu belirten Sözer, güvenilir üretim anlayışının her geçen yıl daha da güçlendiğini ifade etti. Yapılan analizlerin temiz çıkmasının da bu anlayışın en önemli göstergelerinden biri olduğunu söyledi.
Hasat sezonunun bereketli geçmesini temenni eden Vali Faik Oktay Sözer, üretimde emeği bulunan tüm çiftçilere teşekkür ederek, bol kazançlı bir sezon diledi. Açıklanan üretim hedefleriyle birlikte Bilecik'in bu yıl da Türkiye'nin önemli karpuz üretim merkezlerinden biri olmayı sürdürmesi bekleniyor.
Sözer, sözlerini "Emeği geçen tüm üreticilerimize teşekkür ediyor, hasat sezonunun ilimiz ve ülkemiz için hayırlı, bereketli ve bol kazançlı olmasını diliyorum" ifadeleriyle noktaladı.