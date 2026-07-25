Türkiye’nin konuşacağı hasat başladı: 62 bin tonluk rekor üretim bekleniyor

Lezzetiyle birçok ilin pazarlarında tercih edilen Osmaneli karpuzunun bölge ekonomisine ciddi katkı sunduğunu belirten Sözer, güvenilir üretim anlayışının her geçen yıl daha da güçlendiğini ifade etti. Yapılan analizlerin temiz çıkmasının da bu anlayışın en önemli göstergelerinden biri olduğunu söyledi.