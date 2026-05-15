Yeniçağ Gazetesi
15 Mayıs 2026 Cuma
İstanbul 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Türkiye’nin köklü firması iflas etti: Yolun sonu görüldü

Türkiye’nin köklü firması iflas etti: Yolun sonu görüldü

2003 yılından bu yana deniz taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren Büyük Varan Denizcilik Turizm ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında mahkeme iflas kararı verdi. İstanbul Anadolu İcra Dairesi, şirketin iflasının resmen açıldığını duyurdu.

Süleyman Çay Süleyman Çay
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Türkiye’nin köklü firması iflas etti: Yolun sonu görüldü - Resim: 1

İstanbul deniz taşımacılığının tanınmış firmalarından biri olan Büyük Varan Denizcilik için hukuki süreç tamamlandı.

1 8
Türkiye’nin köklü firması iflas etti: Yolun sonu görüldü - Resim: 2

Bir süredir mali zorluklarla boğuşan şirket hakkında İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen karar, sektörde geniş yankı uyandırdı.

2 8
Türkiye’nin köklü firması iflas etti: Yolun sonu görüldü - Resim: 3

İstanbul Anadolu 3. İcra Dairesi tarafından yapılan ilana göre, Kadıköy merkezli şirketin iflası, 11 Mayıs 2026 günü saat 10:56 itibarıyla resmen açıldı.

3 8
Türkiye’nin köklü firması iflas etti: Yolun sonu görüldü - Resim: 4

Mahkemenin 2026/102 Esas sayılı dosyası üzerinden verilen bu kararla birlikte, şirketin tasfiye süreci de başlamış oldu.

4 8
Türkiye’nin köklü firması iflas etti: Yolun sonu görüldü - Resim: 5

7 Ekim 2003 tarihinde kurulan ve 123.456 TL sermayeye sahip olan Büyük Varan Denizcilik; Şehir içi ve şehir dışı deniz yolu yolcu taşımacılığı, Turizm faaliyetleri, Gıda sanayi ve ticaret alanlarında faaliyet gösteriyordu.

5 8
Türkiye’nin köklü firması iflas etti: Yolun sonu görüldü - Resim: 6

Uzun yıllar Kadıköy'de hizmet veren firma, tescilli ortaklar kurulu kararıyla deniz vasıtaları işletmeciliği konusunda uzmanlaşmıştı.

6 8
Türkiye’nin köklü firması iflas etti: Yolun sonu görüldü - Resim: 7

İcra İflas Kanunu’nun (İİK) 166. maddesi gereğince ilanen duyurulan karar neticesinde, şirketten alacağı bulunan kişi ve kurumların önümüzdeki günlerde oluşturulacak iflas masasına başvurması bekleniyor.

7 8
Türkiye’nin köklü firması iflas etti: Yolun sonu görüldü - Resim: 8

Şirketin iflas kararıyla birlikte tüm mal varlığı, borçlarının ödenmesi amacıyla icra dairesi gözetiminde tasfiye edilecek.

8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro