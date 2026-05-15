İstanbul deniz taşımacılığının tanınmış firmalarından biri olan Büyük Varan Denizcilik için hukuki süreç tamamlandı.
Türkiye’nin köklü firması iflas etti: Yolun sonu görüldü
2003 yılından bu yana deniz taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren Büyük Varan Denizcilik Turizm ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında mahkeme iflas kararı verdi. İstanbul Anadolu İcra Dairesi, şirketin iflasının resmen açıldığını duyurdu.Süleyman Çay
Bir süredir mali zorluklarla boğuşan şirket hakkında İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen karar, sektörde geniş yankı uyandırdı.
İstanbul Anadolu 3. İcra Dairesi tarafından yapılan ilana göre, Kadıköy merkezli şirketin iflası, 11 Mayıs 2026 günü saat 10:56 itibarıyla resmen açıldı.
Mahkemenin 2026/102 Esas sayılı dosyası üzerinden verilen bu kararla birlikte, şirketin tasfiye süreci de başlamış oldu.
7 Ekim 2003 tarihinde kurulan ve 123.456 TL sermayeye sahip olan Büyük Varan Denizcilik; Şehir içi ve şehir dışı deniz yolu yolcu taşımacılığı, Turizm faaliyetleri, Gıda sanayi ve ticaret alanlarında faaliyet gösteriyordu.
Uzun yıllar Kadıköy'de hizmet veren firma, tescilli ortaklar kurulu kararıyla deniz vasıtaları işletmeciliği konusunda uzmanlaşmıştı.
İcra İflas Kanunu’nun (İİK) 166. maddesi gereğince ilanen duyurulan karar neticesinde, şirketten alacağı bulunan kişi ve kurumların önümüzdeki günlerde oluşturulacak iflas masasına başvurması bekleniyor.
Şirketin iflas kararıyla birlikte tüm mal varlığı, borçlarının ödenmesi amacıyla icra dairesi gözetiminde tasfiye edilecek.