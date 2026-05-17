Eurovision Şarkı Yarışması öncesinde televizyon ekranlarında günler boyunca aday parçalar yayınlandı. Sürecin sonunda Semiha Yankı tarafından seslendirilen Seninle Bir Dakika, Türkiye adına Eurovision sahnesine çıkan ilk eser olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'nin Eurovision tarihi: Kaç kere katıldı? Ne zaman ve neden vazgeçti?
Türkiye, Eurovision tarihinde Semiha Yankı’dan Sertab Erener’e uzanan süreçte önemli başarılar elde etti. Birincilikten ikinciliğe uzanan derecelerle dikkat çeken Türk temsilciler, yarışmanın unutulmaz performansları arasında yer aldı.Derleyen: Haber Merkezi
1976 ve 1977 yıllarının ardından Türkiye, yarışmaya 1978’de ikinci kez katılım sağladı. 1979’da ise organizasyondan son anda çekilme kararı alındı. 1993 yarışmasında ilk beş dışında kalan ülkelerin bir sonraki yıl finale katılamaması nedeniyle Türkiye, 1994’te Eurovision’da yer alamadı. Bunun dışındaki tüm yıllarda yarışmada sahne aldı.
Dil serbestisinin getirilmesi ve televoting sisteminin uygulanmaya başlamasıyla birlikte Türk temsilciler daha başarılı dereceler elde etti. Şebnem Paker, 1997’de seslendirdiği Dinle ile yarışmayı üçüncü sırada tamamladı.
2003 yılında Sertab Erener, Everyway That I Can ile Türkiye’ye Eurovision tarihindeki ilk ve tek birinciliğini getirdi.
2004’te İstanbul’da gerçekleştirilen yarışmada Türkiye’yi Athena temsil etti. Grup, For Real adlı parçayla 195 puan toplayarak dördüncü sıraya yerleşti ve Türkiye’nin yarışma tarihindeki en yüksek puanına ulaştı.
2007’de Kenan Doğulu, Shake It Up Şekerim ile dördüncü olurken, 2008’de Mor ve Ötesi, Deli ile finali yedinci sırada tamamladı.
2009’da Hadise, Düm Tek Tek ile Türkiye’ye bir kez daha dördüncülük kazandırdı.
2010 yılında maNga, We Could Be the Same ile finale çıkarak ikinci sırada yer aldı.
Başarılı sonuçların ardından 2011’de Düsseldorf’ta Türkiye’yi temsil eden Yüksek Sadakat finale yükselemedi. Böylece Türkiye, yarı final sisteminin başladığı 2004’ten itibaren ilk kez büyük final dışında kaldı.
2012’de ise Can Bonomo, Love Me Back ile yarışmayı yeniden yedinci sırada tamamladı.
2013 yılında TRT, yarışma kurallarında yapılan düzenlemeleri ve özellikle jüri sisteminin yeniden uygulanmasını gerekçe göstererek Eurovision Şarkı Yarışması’ndan çekildiğini açıkladı. Kurum ayrıca yarışmadaki siyasi oy kullanımı tartışmalarını da kararın nedenleri arasında gösterdi. Türkiye, 2013’ten bu yana Eurovision sahnesinde yer almıyor.
2021’de dönemin TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Türkiye’nin yarışmaya yeniden katılması için hazırlık çalışmaları yürütüldüğünü duyurdu. Ancak yapılan açıklamalara ve 2023’te yarı final aşamasındaki jüri oylarının tamamen kaldırılmasıyla kuralların yeniden değiştirilmesine rağmen TRT, Eurovision’a dönüş kararı almadı.
Öte yandan kurum, Türkiye’nin 2012’den itibaren yarışmaya katılmamasıyla ilgili sonraki süreçte resmi bir değerlendirme paylaşmadı.