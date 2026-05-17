Türkiye'nin Eurovision tarihi: Kaç kere katıldı? Ne zaman ve neden vazgeçti?

2013 yılında TRT, yarışma kurallarında yapılan düzenlemeleri ve özellikle jüri sisteminin yeniden uygulanmasını gerekçe göstererek Eurovision Şarkı Yarışması’ndan çekildiğini açıkladı. Kurum ayrıca yarışmadaki siyasi oy kullanımı tartışmalarını da kararın nedenleri arasında gösterdi. Türkiye, 2013’ten bu yana Eurovision sahnesinde yer almıyor.

2021’de dönemin TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Türkiye’nin yarışmaya yeniden katılması için hazırlık çalışmaları yürütüldüğünü duyurdu. Ancak yapılan açıklamalara ve 2023’te yarı final aşamasındaki jüri oylarının tamamen kaldırılmasıyla kuralların yeniden değiştirilmesine rağmen TRT, Eurovision’a dönüş kararı almadı.

Öte yandan kurum, Türkiye’nin 2012’den itibaren yarışmaya katılmamasıyla ilgili sonraki süreçte resmi bir değerlendirme paylaşmadı.