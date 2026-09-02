Yoğurt, Türkiye’de kahvaltıdan ana yemeklere, çorbalardan mezeye kadar sofraların en temel ürünleri arasında yer alıyor.
Türkiye’nin en iyi yoğurt markası belli oldu: Zirve herkesin bildiği o markanın
Türkiye’de sofraların vazgeçilmezi olan yoğurt için yapay zeka tarafından hazırlanan listede; lezzet, kalite, tüketici talebi ve yaygın bulunabilirlik gibi kriterler dikkate alındı. İşte detaylarKaynak: Diğer
Hem geleneksel mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olması hem de sağlıklı beslenme alışkanlıklarında sıkça tercih edilmesi, yoğurt markaları arasındaki rekabeti her geçen gün artırıyor.
Market raflarında çok sayıda seçenek bulunurken, tüketiciler genellikle lezzet, kıvam, doğallık algısı, fiyat-performans dengesi ve marka güvenilirliği gibi kriterlere göre tercih yapıyor.
Bu kapsamda yapay zeka tarafından hazırlanan değerlendirmede, Türkiye’de en çok bilinen ve tüketici talebiyle öne çıkan yoğurt markaları sıralandı. Listenin zirvesindeki marka ise dikkat çekti.
10. DOST
Uygun fiyatlı ürünleriyle geniş kitlelere ulaşan Dost, özellikle market raflarında erişilebilir olmasıyla öne çıkıyor. Fiyat-performans açısından tüketicilerin sık tercih ettiği markalar arasında yer alıyor.
9. YÖRSAN
Türkiye’de uzun yıllardır bilinen süt ürünleri markalarından biri olan Yörsan, özellikle geleneksel lezzet algısı ve marka geçmişiyle listede kendine yer buluyor.
8. DANONE
Daha çok sütlü ürünler ve farklı segmentlerde bilinen Danone, yoğurt kategorisinde de güçlü marka algısıyla dikkat çekiyor. Özellikle şehirli tüketiciye hitap eden ürün çeşitliliğiyle öne çıkıyor.
7. SEK
Türkiye’nin köklü süt ürünleri markalarından SEK, güvenilir marka algısı ve yaygın dağıtım ağıyla listenin güçlü isimlerinden biri oldu.
6. TİKVEŞLİ
Kıvamı ve klasik yoğurt tadıyla bilinen Tikveşli, özellikle geleneksel yoğurt sevenlerin tercih ettiği markalar arasında gösteriliyor.
5. EKER
Lezzet, kıvam ve süt ürünlerindeki güçlü algısıyla Eker, tüketicilerin beğenisini kazanan markalardan biri. Özellikle yoğurt ve ayran kategorilerinde güçlü bir kullanıcı kitlesine sahip.
4. TORKU
Yerel üretim vurgusu, kooperatif yapısı ve doğal ürün algısıyla Torku, son yıllarda tüketicilerin güven duyduğu markalar arasında öne çıkıyor.
3. PINAR
Pınar, Türkiye’nin en bilinen süt ürünleri markalarından biri. Yaygın bulunabilirliği, kalite algısı ve ürün çeşitliliğiyle listenin ilk üçünde yer alıyor.
2. İÇİM
Geniş ürün yelpazesi, marketlerde kolay bulunması ve tüketici talebiyle İçim, yoğurt kategorisinde en güçlü markalardan biri olarak öne çıkıyor.
1. SÜTAŞ
Listenin zirvesinde Sütaş yer aldı. Marka bilinirliği, yaygın tüketici talebi, ürün çeşitliliği, kıvam ve kalite algısı dikkate alındığında Sütaş, yapay zeka değerlendirmesinde Türkiye’nin en iyi yoğurt markası olarak seçildi.
Not: Bu liste, yapay zeka tarafından marka bilinirliği, tüketici talebi, ürün kalitesi, yaygın bulunabilirlik ve lezzet algısı gibi kriterler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Resmi bir kurum ya da laboratuvar analizine dayanmamaktadır.