Türkiye’nin en iyi yoğurt markası belli oldu: Zirve herkesin bildiği o markanın

Hem geleneksel mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olması hem de sağlıklı beslenme alışkanlıklarında sıkça tercih edilmesi, yoğurt markaları arasındaki rekabeti her geçen gün artırıyor.

Market raflarında çok sayıda seçenek bulunurken, tüketiciler genellikle lezzet, kıvam, doğallık algısı, fiyat-performans dengesi ve marka güvenilirliği gibi kriterlere göre tercih yapıyor.