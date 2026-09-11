Türkiye'nin farklı şehirlerinde uzun yıllardır üretimi devam eden yerli gazozlar, klasik tariflerin yanı sıra limon, portakal, vişne, nar, mandalina ve badem gibi farklı aromalarla tüketicilere ulaşıyor.
Türkiye'nin en iyi yerli gazozları belli oldu: Zirvedeki marka şaşırtmadı
Türkiye'de yıllardır sofralarda ve market raflarında yerini koruyan gazozlar, nostaljik tatları ve farklı aromalarıyla öne çıkıyor. 2026 değerlendirmesinde yerli üretimde dikkat çeken markalar bir araya getirildi.Kaynak: Diğer
Gazoz tercihinde kullanılan aroma, şeker oranı, ambalaj ve üretim yöntemi gibi unsurlar lezzet üzerinde etkili olabiliyor. Özellikle cam şişelerin gaz ve aromayı koruma konusunda öne çıkması, geleneksel gazoz tercihinde önemli bir etken olarak gösteriliyor.
Onedio tarafından hazırlanan 2026 değerlendirmesinde, Türkiye'de öne çıkan yerli gazoz markaları bir araya getirildi.
EN İYİ YERLİ GAZOZ MARKALARI
2026 değerlendirmesinde öne çıkan yerli gazoz markaları şöyle sıralandı:
Aysu Gazoz
Efeler Gazozu
Dadya Datça Gazozu
4U Gazoz
Zafer Gazoz
Niğde Gazozu
Uludağ Gazozu
YILLARDIR ÜRETİMDE OLAN MARKALAR VAR
Listedeki markalar arasında geçmişi uzun yıllara dayanan seçenekler dikkat çekiyor. Uludağ Gazozu'nun geçmişi 1932'ye, Zafer Gazoz'un 1934'e, Niğde Gazozu'nun ise 1960'lı yılların başına kadar uzanıyor.
Yerel üreticiler de farklı aromalarıyla seçenekleri çeşitlendiriyor. Dadya Datça badem ve ballı badem, Efeler limon, mandalina ve nar, Aysu ise çok sayıda meyve aromasıyla öne çıkıyor.
En iyi gazoz tercihi ise aroma, şeker miktarı, ambalaj ve kişisel damak zevkine göre değişiklik gösterebiliyor.