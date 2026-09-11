Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Türkiye'nin en iyi yerli gazozları belli oldu: Zirvedeki marka şaşırtmadı

Türkiye'nin en iyi yerli gazozları belli oldu: Zirvedeki marka şaşırtmadı

Türkiye'de yıllardır sofralarda ve market raflarında yerini koruyan gazozlar, nostaljik tatları ve farklı aromalarıyla öne çıkıyor. 2026 değerlendirmesinde yerli üretimde dikkat çeken markalar bir araya getirildi.

Kaynak: Diğer
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Türkiye'nin en iyi yerli gazozları belli oldu: Zirvedeki marka şaşırtmadı - Resim: 1

Türkiye'nin farklı şehirlerinde uzun yıllardır üretimi devam eden yerli gazozlar, klasik tariflerin yanı sıra limon, portakal, vişne, nar, mandalina ve badem gibi farklı aromalarla tüketicilere ulaşıyor.

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Türkiye'nin en iyi yerli gazozları belli oldu: Zirvedeki marka şaşırtmadı - Resim: 2

Gazoz tercihinde kullanılan aroma, şeker oranı, ambalaj ve üretim yöntemi gibi unsurlar lezzet üzerinde etkili olabiliyor. Özellikle cam şişelerin gaz ve aromayı koruma konusunda öne çıkması, geleneksel gazoz tercihinde önemli bir etken olarak gösteriliyor.

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Türkiye'nin en iyi yerli gazozları belli oldu: Zirvedeki marka şaşırtmadı - Resim: 3

Onedio tarafından hazırlanan 2026 değerlendirmesinde, Türkiye'de öne çıkan yerli gazoz markaları bir araya getirildi.

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Türkiye'nin en iyi yerli gazozları belli oldu: Zirvedeki marka şaşırtmadı - Resim: 4

EN İYİ YERLİ GAZOZ MARKALARI

2026 değerlendirmesinde öne çıkan yerli gazoz markaları şöyle sıralandı:

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Türkiye'nin en iyi yerli gazozları belli oldu: Zirvedeki marka şaşırtmadı - Resim: 5

Aysu Gazoz

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Türkiye'nin en iyi yerli gazozları belli oldu: Zirvedeki marka şaşırtmadı - Resim: 6

Efeler Gazozu

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Türkiye'nin en iyi yerli gazozları belli oldu: Zirvedeki marka şaşırtmadı - Resim: 7

Dadya Datça Gazozu

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Türkiye'nin en iyi yerli gazozları belli oldu: Zirvedeki marka şaşırtmadı - Resim: 8

4U Gazoz

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Türkiye'nin en iyi yerli gazozları belli oldu: Zirvedeki marka şaşırtmadı - Resim: 9

Zafer Gazoz

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Türkiye'nin en iyi yerli gazozları belli oldu: Zirvedeki marka şaşırtmadı - Resim: 10

Niğde Gazozu

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Türkiye'nin en iyi yerli gazozları belli oldu: Zirvedeki marka şaşırtmadı - Resim: 11

Uludağ Gazozu

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Türkiye'nin en iyi yerli gazozları belli oldu: Zirvedeki marka şaşırtmadı - Resim: 12

YILLARDIR ÜRETİMDE OLAN MARKALAR VAR

Listedeki markalar arasında geçmişi uzun yıllara dayanan seçenekler dikkat çekiyor. Uludağ Gazozu'nun geçmişi 1932'ye, Zafer Gazoz'un 1934'e, Niğde Gazozu'nun ise 1960'lı yılların başına kadar uzanıyor.

Yerel üreticiler de farklı aromalarıyla seçenekleri çeşitlendiriyor. Dadya Datça badem ve ballı badem, Efeler limon, mandalina ve nar, Aysu ise çok sayıda meyve aromasıyla öne çıkıyor.

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Türkiye'nin en iyi yerli gazozları belli oldu: Zirvedeki marka şaşırtmadı - Resim: 13

En iyi gazoz tercihi ise aroma, şeker miktarı, ambalaj ve kişisel damak zevkine göre değişiklik gösterebiliyor.

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