Türkiye’nin en iyi şekeri belli oldu: Herkesin evinde bulunuyor

Uzmanlar, kaliteli bir şekerin suda kalıntı bırakmadan hızlıca çözünmesi gerektiğini ve renginin tamamen berrak bir beyazlığa sahip olmasının saflık göstergesi olduğunu belirtiyor. Doğal pancar şekerinin tercih edilmesinin hem tüketici sağlığı hem de geleneksel lezzetlerin korunması açısından hayati önem taşıdığının altı çiziliyor.