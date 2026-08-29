Yeniçağ Gazetesi
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Türkiye’nin en iyi şekeri belli oldu: Herkesin evinde bulunuyor

Mutfakların vazgeçilmezi için yürütülen kapsamlı saflık ve lezzet analizleri sonuçlandı. Laboratuvar testlerinde rakiplerini geride bırakarak lezzet uzmanlarından tam puan alan Türkiye’nin en kaliteli şekerinin nereden ve hangi yöntemle çıktığı belli oldu.

Kaynak: Haber Merkezi
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Türkiye’nin en iyi şekeri belli oldu: Herkesin evinde bulunuyor - Resim: 1

Gıda uzmanları ve pancar üreticileri tarafından gerçekleştirilen kapsamlı kalite değerlendirmeleri sonuçlandı. Çözünürlük, saflık oranı ve kristal yapısı baz alınarak yapılan analizlerde Türkiye’nin zirvedeki şekeri ilan edildi.

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Türkiye’nin en iyi şekeri belli oldu: Herkesin evinde bulunuyor - Resim: 2

Türk mutfağının tatlılarından çay saatlerine kadar her alanda temel tüketim maddesi olan şeker için beklenen kalite derecelendirmesi açıklandı.

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Türkiye’nin en iyi şekeri belli oldu: Herkesin evinde bulunuyor - Resim: 3

Türkiye’nin verimli pancar havzalarından toplanan yeni sezon ürünleri; sakaroz oranı, erime hızı, kimyasal kalıntı barındırmaması ve doğal kristalleşme kalitesi gibi kritik parametrelerle laboratuvar ortamında ve uzman jüriler eşliğinde değerlendirildi.

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Türkiye’nin en iyi şekeri belli oldu: Herkesin evinde bulunuyor - Resim: 4

Yapılan detaylı analizler sonucunda, İç Anadolu bölgesinde tamamen doğal yöntemlerle yetiştirilen şeker pancarlarından elde edilen %100 kristal pancar şekeri, lezzet ve saflık kategorisinde Türkiye’nin en kaliteli şekeri seçildi.

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Türkiye’nin en iyi şekeri belli oldu: Herkesin evinde bulunuyor - Resim: 5

NEDEN DOĞAL PANCAR ŞEKERİ?

Gıda mühendisleri ve lezzet uzmanları, şekerin kalitesini belirleyen temel unsurun hammaddenin doğallığı ve işleme teknikleri olduğunu vurguluyor. Glikoz şurubu veya nişasta bazlı tatlandırıcılara kıyasla, geleneksel yöntemlerle işlenen pancar şekeri damakta yapay bir tat bırakmıyor.

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Türkiye’nin en iyi şekeri belli oldu: Herkesin evinde bulunuyor - Resim: 6

İç Anadolu'nun iklim şartlarında yetişen pancarların yüksek sakaroz oranı, şekerin tatlandırma gücünü artırırken hamur işlerinden şerbetli tatlılara kadar her tarifte tam kıvam yakalanmasını sağlıyor.

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Türkiye’nin en iyi şekeri belli oldu: Herkesin evinde bulunuyor - Resim: 7

LEZZET UZMANLARI VE USTALAR NE DİYOR?

Tadım panellerinde ve baklava ustalarının değerlendirmelerinde öne çıkan en önemli kriter, şekerin kaynatılma esnasında köpürmemesi ve kristalleşme dengesini koruması oldu.

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Türkiye’nin en iyi şekeri belli oldu: Herkesin evinde bulunuyor - Resim: 8

Uzmanlar, kaliteli bir şekerin suda kalıntı bırakmadan hızlıca çözünmesi gerektiğini ve renginin tamamen berrak bir beyazlığa sahip olmasının saflık göstergesi olduğunu belirtiyor. Doğal pancar şekerinin tercih edilmesinin hem tüketici sağlığı hem de geleneksel lezzetlerin korunması açısından hayati önem taşıdığının altı çiziliyor.

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