Türkiye’nin en iyi çayı belli oldu: Tiryakileri zirveye taşıdı

ÇAY TİRYAKİLERİ NE DİYOR?

Tadım panellerinde öne çıkan en önemli unsur demin berraklığı ve damakta bıraktığı o hafif buruk tat oldu. Uzmanlar, ideal bir çay deneyimi için sadece kaliteli çay yaprağının yeterli olmadığını, ürünün kireçsiz suyla porselen ya da toprak demlikte 15-20 dakika boyunca ağır ağır demlenmesi gerektiğinin altını çiziyor.