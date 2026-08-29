Türkiye’de günün her saatinde sohbetlerin merkezinde yer alan, ince belli bardakların vazgeçilmezi çay için beklenen derecelendirme sonuçlandı. Doğu Karadeniz’deki çay bahçelerinden kış sonrasında özenle toplanan birinci hasat sürgünleri; yaprak kalitesi, dem oranı, aroma yoğunluğu ve burukluk dengesi gibi kritik parametrelerle uzman tadımcılar ve tüketici panelleri tarafından kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutuldu.
Türkiye’nin en iyi çayı belli oldu: Tiryakileri zirveye taşıdı
Karadeniz’in yeşil altınında yeni sezon değerlendirmeleri ve lezzet analizleri tamamlandı. Çay uzmanları, tiryakilerin damak tadını ve dem kalitesini baz alarak Türkiye’nin zirvedeki çayını açıkladı.Kaynak: Haber Merkezi
RİZE ÇAYI EN KALİTELİSİ SEÇİLDİ
Yapılan detaylı analizler sonucunda, Mayıs ilk sürgünü Rize ve Hemşin yüksek rakım organik siyah çayları, lezzet ve aroma kategorisinde Türkiye’nin en kaliteli çayı seçildi.
Çay uzmanları, rakımın ve toplama zamanının lezzet üzerindeki belirleyici rolüne özellikle dikkat çekiyor. Kar altında uzun süre dinlenen çay fidanlarının baharda verdiği ilk yapraklar olan Mayıs sürgünü, bünyesinde en yüksek aroma ve eterik yağ oranını barındırıyor.
Bununla birlikte, sisli Karadeniz dağlarında 800 metre ve üzeri rakımda yetişen çay yapraklarının daha yavaş büyümesi demin sertliğini ve tazeliğini doğrudan korumasını sağlıyor. Kimyasal gübre kullanılmadan üretilen organik tarım ürünleri ise yaprağın doğal aromasını bardağa olduğu gibi yansıtarak kalite farkını ortaya koyuyor.
ÇAY TİRYAKİLERİ NE DİYOR?
Tadım panellerinde öne çıkan en önemli unsur demin berraklığı ve damakta bıraktığı o hafif buruk tat oldu. Uzmanlar, ideal bir çay deneyimi için sadece kaliteli çay yaprağının yeterli olmadığını, ürünün kireçsiz suyla porselen ya da toprak demlikte 15-20 dakika boyunca ağır ağır demlenmesi gerektiğinin altını çiziyor.
. Tüm dünyada kişi başına en çok çay tüketilen ülke ünvanını elinde bulunduran Türkiye'de lezzet standartlarının her geçen yıl yükselmesi, hem üreticiyi hem de tiryakileri memnun etmeye devam ediyor.