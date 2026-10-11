Yeniçağ Gazetesi
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Türkiye'nin en içilebilir suyu belli oldu

Türkiye'nin içme suyu en temiz ve doğrudan içilebilir suyunun bulunduğu ili belli oldu. İlk sırada sürpriz bir ilimiz yer aldı. İşte detaylar…

Kaynak: Haber Merkezi
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Türkiye'nin en içilebilir suyu belli oldu - Resim: 1

İçme suyu kalitesi, kaynak koruma alanları ve arıtma tesislerinin performans kriterlerine bakılarak gerçekleştirilen değerlendirmelere göre, Türkiye’nin şebeke suyu en temiz ve doğrudan içilebilir nitelikte olan ili belli oldu.

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Türkiye'nin en içilebilir suyu belli oldu - Resim: 2

Sapanca Gölü havzasının doğal yapısı ve şehirdeki gelişmiş su arıtma altyapısı, nedeniyle Sakarya, en temiz ve içilebilir su bulunan illerimizin başında geliyor. Şehirdeki arıtrma teknolojisi sudaki kirli maddeleri adeta tertemiz yapıyor.

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Türkiye'nin en içilebilir suyu belli oldu - Resim: 3

DOĞU KARADENİZ VE GÜNEY MARMARA BÖLGELERİ ÖNE ÇIKIYOR

Sakarya’nın ardından içme ve şebeke suyu kalitesiyle göze çarpan diğer iller arasında Doğu Karadeniz ve Güney Marmara bölgeleri öne çıkıyor.

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Türkiye'nin en içilebilir suyu belli oldu - Resim: 4

Yüksek rakımlı doğal kaynak suları ve korunan su havzaları nedeniyle Rize, Trabzon, Artvin, Bursa ve Kocaeli gibi iller de de su oldukça temiz.

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Türkiye'nin en içilebilir suyu belli oldu - Resim: 5

AKDENİZ VE EGE KIYILARI MAVİ BAYRAKLI

Deniz suyu temizliği ve biyolojik çeşitlilik açısından bakıldığında ise Akdeniz ve Ege kıyıları başı çekiyor.

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Türkiye'nin en içilebilir suyu belli oldu - Resim: 6

Mavi bayraklı plaj sayıları ve kıyı temizlik ölçümleri dikkate alındığında Muğla ve Antalya, Türkiye’nin deniz suyu kalitesi en yüksek ve en berrak illeri arasında gösteriliyor.

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Türkiye'nin en içilebilir suyu belli oldu - Resim: 7

Bölge yer alan arıtma Tesislerinin kapasite artırımı ve çevre yatırımları, kıyı şeritlerindeki su berraklığının korunmasında önemli bir rol oynuyor.

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