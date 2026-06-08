Yeniçağ Gazetesi
08 Haziran 2026 Pazartesi
İstanbul 21°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Türkiye’nin en çok satılan otomobil markasından radikal karar: 23 yıllık pazardan çekiliyor

Türkiye’nin en çok satılan otomobil markasından radikal karar: 23 yıllık pazardan çekiliyor

Türkiye’nin en çok satılan Japon otomobil devi Honda, küresel stratejisi ve operasyonel kaynaklarını yeniden yapılandırma planları doğrultusunda radikal bir karara imza attı. Şirket, 23 yıldır binek araç satışı gerçekleştirdiği Güney Kore otomobil pazarından çekileceğini duyurdu.

Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Türkiye’nin en çok satılan otomobil markasından radikal karar: 23 yıllık pazardan çekiliyor - Resim: 1

23 YILLIK OTOMOBİL SERÜVENİ SEUL'DE SON BULUYOR

Şirketin Seul merkezli iştiraki Honda Kore tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Honda'nın ülkedeki binek araç satış operasyonlarının tamamı 2026 Aralık ayı sonunda resmi olarak bitirilecek.

1 10
Türkiye’nin en çok satılan otomobil markasından radikal karar: 23 yıllık pazardan çekiliyor - Resim: 2

Şirket yönetimi, küresel ve yerel pazardaki sektörel değişimleri kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutarak, orta ve uzun vadeli rekabet gücünü artırmak amacıyla kurumsal kaynaklarını yoğunlaştırma kararı aldı.

2 10
Türkiye’nin en çok satılan otomobil markasından radikal karar: 23 yıllık pazardan çekiliyor - Resim: 3

Honda yetkilileri, aldıkları bu kararın arkasındaki gerekçeyi şu ifadelerle özetledi:

3 10
Türkiye’nin en çok satılan otomobil markasından radikal karar: 23 yıllık pazardan çekiliyor - Resim: 4

"Küresel ve Güney Kore otomobil pazarlarını çevreleyen ortamdaki değişiklikler ışığında, orta ve uzun vadeli rekabet gücümüzü güçlendirmek için kurumsal kaynakları yoğunlaştırma perspektifinden kapsamlı bir değerlendirme yaptık. Bu doğrultuda Güney Kore'deki otomobil satış faaliyetlerini durdurma kararı aldık."

4 10
Türkiye’nin en çok satılan otomobil markasından radikal karar: 23 yıllık pazardan çekiliyor - Resim: 5

MEVCUT KULLANICILAR İÇİN KESİNTİSİZ SERVİS GÜVENCESİ

Otomobil satışları tamamen durdurulacak olsa da Honda, Güney Kore genelindeki mevcut araç sahiplerini mağdur etmeyeceğini taahhüt etti.

5 10
Türkiye’nin en çok satılan otomobil markasından radikal karar: 23 yıllık pazardan çekiliyor - Resim: 6

Japon üretici; yollardaki mevcut binek araçların periyodik bakımları, teknik servis işlemleri, orijinal yedek parça tedariki ve resmi garanti süreçleri de dahil olmak üzere tüm satış sonrası hizmetlerin kesintisiz olarak sunulmaya devam edeceğini açıkladı.

6 10
Türkiye’nin en çok satılan otomobil markasından radikal karar: 23 yıllık pazardan çekiliyor - Resim: 7

YENİ ROTA: İKİ TEKERLEKLİ ARAÇLARDA BÜYÜME

Dört tekerlekli binek araç pazarından çekilen Honda Kore, gelecekteki ticari faaliyetlerinin merkezine motosiklet iş kolunu konumlandıracak.

7 10
Türkiye’nin en çok satılan otomobil markasından radikal karar: 23 yıllık pazardan çekiliyor - Resim: 8

İki tekerlekli araç segmentindeki pazar payını ve operasyonel gücünü yeni yatırımlarla pekiştirmeyi planlayan şirket, Güney Kore’deki müşterilerine daha yenilikçi ürünler sunmaya odaklanacak.

8 10
Türkiye’nin en çok satılan otomobil markasından radikal karar: 23 yıllık pazardan çekiliyor - Resim: 9

TÜRKİYE PAZARI DA NASİBİNİ ALDI: CİVİC MODELİNİN SATIŞI DURDURULDU

Honda’nın binek araç pazarındaki küçülme ve strateji değişikliği adımları sadece Güney Kore ile sınırlı kalmadı. Benzer bir operasyonel dönüşüm Türkiye pazarında da hayata geçirildi.

9 10
Türkiye’nin en çok satılan otomobil markasından radikal karar: 23 yıllık pazardan çekiliyor - Resim: 10

Türkiye'deki satış grafiği zayıf seyreden ve markanın ülkemizdeki amiral gemisi konumunda olan Honda Civic modelinin satışları resmi olarak durduruldu. Japon üretici, Güney Kore'de olduğu gibi Türkiye'deki ticari ağırlığını ve stratejik yatırımlarını da bütünüyle pazar payının güçlü olduğu motosiklet sektörüne yönlendirme kararı aldı.

10 10
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro