Türkiye’nin en çok satılan otomobil markasından radikal karar: 23 yıllık pazardan çekiliyor

23 YILLIK OTOMOBİL SERÜVENİ SEUL'DE SON BULUYOR
Şirketin Seul merkezli iştiraki Honda Kore tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Honda'nın ülkedeki binek araç satış operasyonlarının tamamı 2026 Aralık ayı sonunda resmi olarak bitirilecek.
23 YILLIK OTOMOBİL SERÜVENİ SEUL'DE SON BULUYOR
Şirketin Seul merkezli iştiraki Honda Kore tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Honda'nın ülkedeki binek araç satış operasyonlarının tamamı 2026 Aralık ayı sonunda resmi olarak bitirilecek.
Şirket yönetimi, küresel ve yerel pazardaki sektörel değişimleri kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutarak, orta ve uzun vadeli rekabet gücünü artırmak amacıyla kurumsal kaynaklarını yoğunlaştırma kararı aldı.
Honda yetkilileri, aldıkları bu kararın arkasındaki gerekçeyi şu ifadelerle özetledi:
"Küresel ve Güney Kore otomobil pazarlarını çevreleyen ortamdaki değişiklikler ışığında, orta ve uzun vadeli rekabet gücümüzü güçlendirmek için kurumsal kaynakları yoğunlaştırma perspektifinden kapsamlı bir değerlendirme yaptık. Bu doğrultuda Güney Kore'deki otomobil satış faaliyetlerini durdurma kararı aldık."
MEVCUT KULLANICILAR İÇİN KESİNTİSİZ SERVİS GÜVENCESİ
Otomobil satışları tamamen durdurulacak olsa da Honda, Güney Kore genelindeki mevcut araç sahiplerini mağdur etmeyeceğini taahhüt etti.
Japon üretici; yollardaki mevcut binek araçların periyodik bakımları, teknik servis işlemleri, orijinal yedek parça tedariki ve resmi garanti süreçleri de dahil olmak üzere tüm satış sonrası hizmetlerin kesintisiz olarak sunulmaya devam edeceğini açıkladı.
YENİ ROTA: İKİ TEKERLEKLİ ARAÇLARDA BÜYÜME
Dört tekerlekli binek araç pazarından çekilen Honda Kore, gelecekteki ticari faaliyetlerinin merkezine motosiklet iş kolunu konumlandıracak.
İki tekerlekli araç segmentindeki pazar payını ve operasyonel gücünü yeni yatırımlarla pekiştirmeyi planlayan şirket, Güney Kore’deki müşterilerine daha yenilikçi ürünler sunmaya odaklanacak.
TÜRKİYE PAZARI DA NASİBİNİ ALDI: CİVİC MODELİNİN SATIŞI DURDURULDU
Honda’nın binek araç pazarındaki küçülme ve strateji değişikliği adımları sadece Güney Kore ile sınırlı kalmadı. Benzer bir operasyonel dönüşüm Türkiye pazarında da hayata geçirildi.
Türkiye'deki satış grafiği zayıf seyreden ve markanın ülkemizdeki amiral gemisi konumunda olan Honda Civic modelinin satışları resmi olarak durduruldu. Japon üretici, Güney Kore'de olduğu gibi Türkiye'deki ticari ağırlığını ve stratejik yatırımlarını da bütünüyle pazar payının güçlü olduğu motosiklet sektörüne yönlendirme kararı aldı.