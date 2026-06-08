Türkiye’nin en çok satılan otomobil markasından radikal karar: 23 yıllık pazardan çekiliyor

Türkiye'deki satış grafiği zayıf seyreden ve markanın ülkemizdeki amiral gemisi konumunda olan Honda Civic modelinin satışları resmi olarak durduruldu. Japon üretici, Güney Kore'de olduğu gibi Türkiye'deki ticari ağırlığını ve stratejik yatırımlarını da bütünüyle pazar payının güçlü olduğu motosiklet sektörüne yönlendirme kararı aldı.