Türkiye'nin en büyükleri arasındaki sanayi şirketi iflasın eşiğinde: Tek bir kurtuluş yolu var

Türkiye'nin bir dönem önemli sanayi kuruluşları arasında yer alan SİDEMİR, uzun süredir sessizliğini koruyor. Kapılarını basın mensuplarına açan fabrikada yapılan incelemelerde, tesisin yeniden üretime başlayabilmesi için en az 50 milyon dolarlık yatırım gerektiği açıklandı.
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Uzun süredir atıl durumda bulunan SİDEMİR'in yeniden üretime geçebilmesi için en az 50 milyon dolarlık yatırıma ihtiyaç olduğu açıklandı. Yetkililer, gerekli finansman sağlanırsa fabrikanın 6 ay içinde yeniden üretime başlayacağını ve en az 450 kişiye istihdam sağlayacağını bildirdi.Kaynak: Diğer
YENİDEN ÜRETİM İÇİN KRİTİK RAKAM AÇIKLANDI
Türkiye gazetesinin haberine göre, Fabrika sahasında basın mensuplarına bilgi veren yetkililer, SİDEMİR'in yeniden ayağa kalkmasının tek yolunun gerekli yatırımın sağlanması olduğunu ifade etti.
Yapılacak 50 milyon dolarlık yatırımın ardından fabrikanın yaklaşık 6 ay içerisinde yeniden üretime başlayabileceği belirtildi.
3 MİLYAR TL KAMU ALACAĞI BULUNUYOR
Yetkililer, fabrikanın yaklaşık 3 milyar TL tutarında kamu alacağı bulunduğunu da açıkladı. Bu yükün çözülmesiyle birlikte tesisin yeniden ekonomiye kazandırılmasının hedeflendiği ifade edildi.
450 KİŞİYE YENİDEN İSTİHDAM SAĞLANABİLİR
Uzun süredir atıl durumda bulunan SİDEMİR'in yeniden faaliyete geçmesi halinde en az 450 kişiye istihdam sağlayabilecek kapasitede olduğu bildirildi.
Bir dönem bölge sanayisinin önemli üretim merkezlerinden biri olan fabrikanın sessizliğe bürünen tesisleri dron ile havadan görüntülenirken, gözler şimdi üretimin yeniden başlamasını sağlayacak yatırım sürecine çevrildi.
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