Türkiye'nin en büyükleri arasındaki sanayi şirketi iflasın eşiğinde: Tek bir kurtuluş yolu var

Türkiye'nin bir dönem önemli sanayi kuruluşları arasında yer alan SİDEMİR, uzun süredir sessizliğini koruyor. Kapılarını basın mensuplarına açan fabrikada yapılan incelemelerde, tesisin yeniden üretime başlayabilmesi için en az 50 milyon dolarlık yatırım gerektiği açıklandı.