02 Haziran 2026 Salı
Anasayfa Spor Türkiye'nin Dünya Kupası'nı kazanma şansı ne? Opta şampiyonluk oranlarını açıklandı

Dünyanın dev istatistik ve spor veri şirketi Opta, Dünya Kupası favorilerini oranlara göre açıkladı. Türkiye'nin de sırası ve tur ihtimalleri belli oldu. İşte detaylar...

Dünya Kupası heyecanı tam gaz devam ediyor. A Milli Futbol Takımımızın da 26 kişilik kadrosu açıklandı.

Dünyanın önde gelen istatistik ve spor veri şirketi Opta ise Dünya Kupası şampiyonluk oranlarını analiz etti.

OPTA'YA GÖRE İLK 10

1 - İspanya (%16.1)

2 - Fransa (%13)

3 - İngiltere (%11.2)

4 - Arjantin (%10.4)

5 - Portekiz (%7)

6 - Brezilya (%6.6)

7 - Almanya (%5.1)

8 - Hollanda (%3.6)

9 - Norveç (%3.5)

10 - Belçika (%2.4)

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI'NI KAZANMA İHTİMALİ

Türkiye, kupayı kazanma ihtimali en yüksek takımlar sıralamasında %0.9 ile 21. sırada yer alabildi.

Açıklanan verilerde, A Milli Futbol Takımımızın turnuvadaki şansı ve kupanın favorileri netlik kazandı. Opta’nın simülasyonuna göre, Milli Takımımızın turnuvada ilerleme şansı şu oranlarla ifade edildi:


Çeyrek Final: %16.9
Yarı Final: %7
Final: %2.6
Şampiyonluk: %0.9

