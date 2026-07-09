Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Türkiye'nin dev beyaz eşya üreticisinden kötü haber: Kritik süreç başladı

Türkiye'nin dev beyaz eşya üreticisinden kötü haber: Kritik süreç başladı

Türkiye'nin dev beyaz eşya üreticisi Vestel Elektronik’in 2029 vadeli 500 milyon dolarlık Eurobond borcu için yapılandırma seçeneklerini değerlendirmeye başladığı bildirildi.Şirketin tahvil yatırımcılarıyla yapılacak görüşmeler için finans danışmanı Houlihan Lokey’i görevlendirdiği belirtildi.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Türkiye'nin dev beyaz eşya üreticisinden kötü haber: Kritik süreç başladı - Resim: 1

Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Vestel Elektronik, artan finansal baskılar nedeniyle borç yapısını yeniden düzenlemek için harekete geçti.

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Türkiye'nin dev beyaz eşya üreticisinden kötü haber: Kritik süreç başladı - Resim: 2

Bloomberg’in haberine göre şirket, 2029 vadeli 500 milyon dolarlık Eurobond için yatırımcılarla yürütülecek görüşmelerde danışmanlık hizmeti almak üzere Houlihan Lokey ile çalışmaya başladı.

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Türkiye'nin dev beyaz eşya üreticisinden kötü haber: Kritik süreç başladı - Resim: 3

Vestel’in aynı zamanda Türkiye’deki yerel bankalarla kredi borçlarının yeniden yapılandırılması konusunda görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.

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Türkiye'nin dev beyaz eşya üreticisinden kötü haber: Kritik süreç başladı - Resim: 4

FİTCH NOT İNDİRİMİ SONRASI YENİ SÜREÇ BAŞLADI

Vestel’in finansal görünümündeki zayıflama, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in temmuz ayında gerçekleştirdiği not indirimiyle daha fazla gündeme gelmişti.

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Türkiye'nin dev beyaz eşya üreticisinden kötü haber: Kritik süreç başladı - Resim: 5

Fitch, şirketin kredi notunu iki kademe indirerek CCC- seviyesine çekmiş ve sermaye yapısını “sürdürülemez” olarak değerlendirmişti.

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Türkiye'nin dev beyaz eşya üreticisinden kötü haber: Kritik süreç başladı - Resim: 6

Kuruluş ayrıca Vestel’in kredi notunu negatif izlemeye alarak yeni not indirimleri riskine dikkat çekmişti.

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Türkiye'nin dev beyaz eşya üreticisinden kötü haber: Kritik süreç başladı - Resim: 7

ŞİRKETTEN EUROBOND AÇIKLAMASI

Vestel tarafından yapılan borsa bildiriminde, Houlihan Lokey’in şirketin mevcut Eurobond’ları için “stratejik alternatifleri” değerlendirmesine yardımcı olacağı belirtildi.

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Türkiye'nin dev beyaz eşya üreticisinden kötü haber: Kritik süreç başladı - Resim: 8

Açıklamada, hedefin “sürdürülebilir bir sermaye yapısına ulaşmak” olduğu ifade edildi.

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Türkiye'nin dev beyaz eşya üreticisinden kötü haber: Kritik süreç başladı - Resim: 9

Bu açıklama, piyasalarda Vestel’in tahvil yatırımcılarıyla yeni ödeme koşulları veya borç yapılandırması konusunda görüşmeler yapabileceği beklentisini artırdı.

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Türkiye'nin dev beyaz eşya üreticisinden kötü haber: Kritik süreç başladı - Resim: 10

TAHVİL FİYATI GERİLEDİ, HİSSE YÜKSELDİ

Yapılandırma haberlerinin ardından Vestel’in 2029 vadeli dolar tahvilinde sert hareket görüldü.

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Türkiye'nin dev beyaz eşya üreticisinden kötü haber: Kritik süreç başladı - Resim: 11

Bloomberg verilerine göre tahvil fiyatı yaklaşık 7 sent düşerek dolar başına 52 sent seviyesine geriledi.

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Türkiye'nin dev beyaz eşya üreticisinden kötü haber: Kritik süreç başladı - Resim: 12

Buna karşın Vestel hisselerinde yükseliş yaşandı. Şirket hisseleri gün içinde yüzde 8,4’e kadar değer kazanırken, Borsa İstanbul’da işlem gören hisselerde hareketlilik devam etti.

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Türkiye'nin dev beyaz eşya üreticisinden kötü haber: Kritik süreç başladı - Resim: 13

GELİRLERDE SERT DÜŞÜŞ YAŞANDI

Vestel’in finansal görünümündeki bozulmada şirketin operasyonel performansındaki zayıflama da etkili oldu.

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Türkiye'nin dev beyaz eşya üreticisinden kötü haber: Kritik süreç başladı - Resim: 14

Şirketin ilk çeyrek gelirleri; artan rekabet, televizyon pazarındaki zayıflama ve ihracattaki gerilemenin etkisiyle yaklaşık yüzde 50 düştü.

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Türkiye'nin dev beyaz eşya üreticisinden kötü haber: Kritik süreç başladı - Resim: 15

Artan işçilik, hammadde ve lojistik maliyetleri de şirketin kârlılık marjları üzerinde baskı oluşturdu.

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Türkiye'nin dev beyaz eşya üreticisinden kötü haber: Kritik süreç başladı - Resim: 16

BANKA KREDİLERİ İÇİN DE YAPILANDIRMA GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Vestel, haziran ayının sonunda Türkiye’deki finansal kuruluşlara kredi borçlarının yeniden yapılandırılması için başvuruda bulunmuştu.

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Türkiye'nin dev beyaz eşya üreticisinden kötü haber: Kritik süreç başladı - Resim: 17

Şirketin finansal sonuçlarına göre banka kredileri toplam borç yükünün önemli bir bölümünü oluşturuyor. Bu nedenle hem Eurobond süreci hem de yerel bankalarla yürütülen görüşmeler, Vestel’in finansal geleceği açısından kritik önem taşıyor.

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Türkiye'nin dev beyaz eşya üreticisinden kötü haber: Kritik süreç başladı - Resim: 18

GÖZLER YATIRIMCI GÖRÜŞMELERİNDE

Vestel’in önündeki en önemli gündem maddeleri arasında, yerel bankalarla kredi vadelerinin yeniden düzenlenmesi ve dolar tahvili yatırımcılarıyla sürdürülebilir bir çözüm bulunması yer alıyor.

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Türkiye'nin dev beyaz eşya üreticisinden kötü haber: Kritik süreç başladı - Resim: 19

Şirketin borç yapılandırma sürecinin nasıl ilerleyeceği, yalnızca Vestel’in bilançosu açısından değil, Türkiye’deki özel sektör Eurobond piyasasının risk algısı açısından da yakından takip ediliyor.

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