Türkiye’nin dev bankası kazaklara satıldı: Müşterilere ne olacak?

"Türkiye'deki Rabobank Aş satın alımı için BDDK'den onay almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu, Kaspi.kz için önemli bir kilometre taşı olmasının yanı sıra Türkiye'deki gelişme yolculuğumuzda atılmış değerli bir adım.

Bu süreçte gösterdikleri yapıcı tutum için BDDK'ye ve ilgili tüm otoritelere teşekkür ediyoruz. Türkiye, büyük ve dijitalleşen nüfusu, girişimci iş dünyası ve hızla büyüyen dijital ekonomisiyle dünyanın en dinamik ülkelerinden biri.