Kazakistan merkezli e-ticaret grubu Kaspi.kz, Rabobank AŞ'yi satın almak üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (BDDK) onay aldığını açıkladı.
Türkiye’nin dev bankası kazaklara satıldı: Müşterilere ne olacak?
Kazakistan merkezli fintech devi Kaspi.kz, Türkiye'deki Rabobank A.Ş.'nin satın alınması için BDDK'dan onay aldı. Temmuz ayında tamamlanması beklenen işlem, şirketin Hepsiburada yatırımının ardından Türkiye pazarındaki ikinci büyük hamlesi olacak.Kaynak: Haber Merkezi
Kaspi.kz'den gerçekleştirieln açıklamaya göre, geçen sene Hepsiburada'yı satın alarak Türkiye pazarına giriş yapan şirketin Rabobank AŞ'yi satın alma işleminin, mutat koşulların yerine getirilmesinin ardından temmuzda tamamlanması bekleniyor.
Satın alma işleminin ardından, müşteriler yatırımlarına ne olacağını merak ederken, banka tarafından yapılan açıklamada, satın alma tamamlandıktan sonra, ödemeler, e-ticaret ve fintek alanlarındaki deneyimlerinin Türkiye'deki müşteri ve satıcıların hizmetine sunmaya devam edeceklerini belirtti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspi.kz Üst Yöneticisi (CEO), Kurucu Ortağı ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Mikheil Lomtadze, şunları kaydetti:
"Türkiye'deki Rabobank Aş satın alımı için BDDK'den onay almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu, Kaspi.kz için önemli bir kilometre taşı olmasının yanı sıra Türkiye'deki gelişme yolculuğumuzda atılmış değerli bir adım.
Bu süreçte gösterdikleri yapıcı tutum için BDDK'ye ve ilgili tüm otoritelere teşekkür ediyoruz. Türkiye, büyük ve dijitalleşen nüfusu, girişimci iş dünyası ve hızla büyüyen dijital ekonomisiyle dünyanın en dinamik ülkelerinden biri.
Türkiye'deki ticaretin geleceğini şekillendiren yerel girişimcilere, finansal kuruluşlara ve iş ortaklarına büyük saygı duyuyoruz.
Satın alma işleminin tamamlanmasının ardından ödemeler, e-ticaret ve fintek alanlarındaki deneyimimizi Türkiye'deki müşteri ve satıcıların hizmetine sunmak için sabırsızlanıyoruz. Bu yolculuğun henüz başındayız ve önümüzdeki fırsatlar için son derece heyecanlıyız."
Rabobank A.Ş., Türkiye'de bireysel bir şube ağı, kredi veya mevduat müşterisi bulunmayan ve yalnızca büyük ölçekli gıda, tarım ve kurumsal işletmelere özel hizmet veren bir bankadır. Sektörel kaynaklara göre bankanın kayıtlı bireysel düzeyde kredi ve mevduat müşterisi yaklaşık 1.400 civarındadır.