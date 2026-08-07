Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı EÜAŞ ve TEİAŞ, dört ayrı ihalede tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle yüklenici firmaları ve ortaklarını kamu ihalelerinden yasakladı.
Türkiye'nin 4 ünlü şirketi men edildi: İhalelere girişleri yasaklandı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı usulsüzlük yaptığı belirlenen dört şirketi ihalelerden men ederek 6 ay ile 1 yıl arasında değişen cezalar verdi.Kaynak: Haber Merkezi
EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğü'nün açtığı 2026/772108 kayıt numaralı ihalede, Askom Makine Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ortağı Mustafa Yaser Atak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca 1 yıl süreyle tüm ihalelerden men edildi. Ankara Yenimahalle merkezli firma, yasaklı kayıt numarası 263225 ile sisteme işlendi.
EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santrali İşletme Müdürlüğü'nün 2026/762230 kayıt numaralı ihalesinde ise İstanbul Kadıköy merkezli Zet Redüktör Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ortakları Cüneyt Okçu ve Osman Öztaşkın, aynı kanun kapsamında 6 ay süreyle ihalelere katılmaktan yasaklandı.
TEİAŞ Genel Müdürlüğü'nün iki ayrı kararı da haberde yer aldı. 2024/1303799 kayıt numaralı ihalede Ankara Yenimahalle merkezli Say İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. ile ortağı Yalçın Karaaslan, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca 1 yıl yasaklandı.
2025/2364113 kayıt numaralı ihalede ise İstanbul Sarıyer merkezli Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş., ortaklık ilişkisi bulunan Nextopia Enerji Üretim A.Ş. ve Prolectric Enerji Üretim A.Ş. ile birlikte 4734 sayılı kanun uyarınca 6 ay süreyle tüm kamu ihalelerinden men edildi.
Kararların tümü, yasaklanan gerçek ve tüzel kişilerin belirtilen süre boyunca hiçbir kamu ihalesine katılamayacağını hükme bağlıyor.