Türkiye'nin 4 ünlü şirketi men edildi: İhalelere girişleri yasaklandı

Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı EÜAŞ ve TEİAŞ, dört ayrı ihalede tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle yüklenici firmaları ve ortaklarını kamu ihalelerinden yasakladı.