Avrupa Birliği, genişleme stratejileri doğrultusunda önceliği Balkan ülkelerine verdi. Bu kapsamda açıklama yapan yetkililer 1 Balkan ülkesinin 2028 yılına kadar AB'ye girebileceğini söyledi.
Türkiye'nin %1'inden daha az nüfusu olan ülke Avrupa Birliği'ne giriyor
Hırvatistan'ın 2013 yılında Avrupa Birliği'ne girmesinin ardından ilk kez bir ülke Avrupa Birliği'ne girecek. AB'de 13 yıl sonra bir ilk yaşanacak.Aykut Metehan
Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Loyen ve Cumhurbaşkanı Jakov Milotovic; düzenledikleri ortak basın toplantısında işlemlerin 2028 yılında tamamlanacağını ve o ülkenin Avrupa Birliği'ne tam üyeliğinin gerçekleşeceğini açıkladı.
Karadağ, 2013 yılından bu yana üyelik almayan Avrupa Birliği'ne 2028 yılında resmen girecek.
Von der Loyen yaptığı açıklamada hiçbir ülkeye iltimas gösterilmediğini ve herkese adil bir yaklaşım sergilendiğini, tüm gelişmelerin somut çerçevede şekillendiğini söyledi.
Batı Balkanlar'ın AB için mutlak öncelik olduğu bildirilirken AB büyüme projesi kapsamında bölgedeki pazarın şirketlerin devasa bir Avrupa pazarına açılacağı söyleniyor.
Bu gelişmeyle birlikte Karadağlı şirketlerin işlerini büyütmesi ve Avrupa genelinden doğrudan yatırım çekmesi hedefleniyor.
Karadağ 623 binlik nüfusuyla Türkiye'nin nüfus olarak %0,72'sine tekabül ediyor.