Türkiye’den ihraç edilmişlerdi: Avrupa’da raflardan toplatılıyor

Alman yetkililer, yasal limitlerin bu denli aşılması nedeniyle ürünleri "güvenli olmayan gıda" kategorisine alarak şu açıklamayı yaptı:

"Asetamiprid için kabul edilebilir akut referans dozunun (ARfD) yüzde 200'den fazla aşılması nedeniyle numunenin özellikle küçük çocukların sağlığı için zararlı olduğu değerlendirilmiş ve ürün, 178/2002 sayılı AB Gıda Tüzüğü kapsamında güvenli olmayan gıda olarak kabul edilmiştir."