14 Mayıs 2026 Perşembe
Türkiye'den en fazla konut alan yabancı ülke belli oldu: Zirve herkesi şaşırttı

Türkiye'den en fazla konut alan yabancı ülke belli oldu: Zirve herkesi şaşırttı

Türkiye konut piyasasında yabancı yatırımcı profili köklü bir değişimden geçiyor. Toplam konut satışlardaki düşüşe rağmen Çinli yatırımcılar, Nisan 2026 verilerine göre pazar paylarını tarihi zirveye taşıyarak Rusların ardından en büyük ikinci alıcı grubu oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Nisan 2026 Konut Satış İstatistikleri, yabancıya satış pazarında yeni bir dönemin işaretlerini verdi. Vatandaşlık sınırının yükseltilmesi ve artan fiyatlar nedeniyle genel konut satışları gerilerken, Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarının Türkiye'ye olan konut ilgisi rekor seviyeye ulaştı.

RUSLAR LİDER, ÇİNLİLER TAKİPTE

Nisan ayında yabancılara yapılan konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre %1,1 azalarak 1.516 adet olarak gerçekleşti. Ülke uyruklarına göre yapılan dağılımda ise sıralama şu şekilde oluştu:

Rusya Federasyonu: 263 konut

Çin Halk Cumhuriyeti: 110 konut

İran: 100 konut

Pazar Payında Tarihi Rekor: Yüzde 7,25

Çinli yatırımcıların payı incelendiğinde, 2013-2019 döneminde sadece yüzde 1 civarında olan oran, pandemi sonrası ivme kazandı. 2026 yılının ilk çeyreğinde yüzde 6 barajını aşan bu pay, nisan ayı itibarıyla yüzde 7,25’e ulaşarak tarihin en yüksek seviyesini gördü. Bu rakam, aynı zamanda Ocak 2022’den bu yana kaydedilen en yüksek satış adedi olarak kayıtlara geçti.

SATIŞLAR NEDEN DÜŞÜYOR, ÇİNLİLER NEDEN ALIYOR?

Yabancıya genel konut satışlarındaki düşüşün arkasında birkaç temel neden öne çıkıyor:

Konut edinim yoluyla vatandaşlık alımında alt sınırın 400 bin dolara yükseltilmesi.

Türkiye'deki konut fiyatlarındaki artış ve yatırımın geri dönüş süresinin uzaması.

İkamet izni süreçlerindeki yavaşlama.

Diğer ülke vatandaşlarının ilgisi bu nedenlerle azalırken, Çinli yatırımcıların alımlarına hız kesmeden devam etmesi, toplam pazar içindeki paylarının hızla büyümesini sağladı. Uzmanlar, Çinli yatırımcıların Türkiye’yi sadece bir yaşam alanı değil, stratejik bir yatırım noktası olarak görmeye başladığına dikkat çekiyor.

Yılın ilk 4 aylık döneminde yabancılara yapılan toplam konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 azalışla 5 bin 681 olarak gerçekleşti. Pazar daralırken Çinli aktörlerin yükselişi, emlak sektöründe stratejilerin yeniden gözden geçirilmesine neden oluyor.

