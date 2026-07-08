Türkiye’den dev ihracat: Tüm Avrupa peşinden koşuyor

Binlerce ailenin bütçesine katkı sağlayan bu stratejik üründe, son yıllarda tarımsal üretimi tehdit eden kahverengi kokarca zararlısına karşı çiftçilerin mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. Üreticiler, bir yandan bu zararlı ile mücadele ederken diğer yandan da yeni sezon hasadı için bahçelerindeki hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.