Dünya fındık üretiminin ve pazarının yüzde 70'ini elinde bulunduran Türkiye, başta Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri olmak üzere küresel pazara ürün tedarik etmeye devam ediyor. Türkiye genelinde olduğu gibi Düzce'de de yüzlerce ailenin temel geçim kaynağı olan fındıkta, yılın ilk 6 aylık ihracat verileri netleşti.
Türkiye’den dev ihracat: Tüm Avrupa peşinden koşuyor
Dünya fındık pazarının lideri Türkiye’de, Düzce'den Avrupa Birliği ülkelerine 2026'nın ilk yarısında 5 bin 973,3 ton iç fındık ihraç edildi. Üreticiler kahverengi kokarca ile mücadele ederek yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.Kaynak: İHA
Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından paylaşılan resmi verilere göre, 2026 yılının ilk yarısında kentten yapılan iç fındık ihracatı toplamda 5 bin 973,3 ton olarak kayıtlara geçti.
Yılın ilk yarısına ait aylık fındık ihracatı dağılımı şu şekilde:
Ocak: 811,7 ton
Şubat: 1.026 ton
Mart: 957 ton
Nisan: 1.667,8 ton
Mayıs: 839,2 ton
Haziran: 681,6 ton
Geçmiş dönem verilerine bakıldığında ise Düzce'den AB ülkelerine 2025 yılı genelinde toplam 16 bin 455 ton fındık ihracatı gerçekleştirilmişti.
Fındık üretimi; Düzce başta olmak üzere Ordu, Samsun, Sakarya, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bartın, Zonguldak ve Kocaeli gibi Karadeniz ile Marmara bölgelerindeki birçok şehirde ekonomik açıdan büyük bir önem taşıyor.
Binlerce ailenin bütçesine katkı sağlayan bu stratejik üründe, son yıllarda tarımsal üretimi tehdit eden kahverengi kokarca zararlısına karşı çiftçilerin mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. Üreticiler, bir yandan bu zararlı ile mücadele ederken diğer yandan da yeni sezon hasadı için bahçelerindeki hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.