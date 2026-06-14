Hafta sonu Türkiye genelinde kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor. Başta İstanbul olmak üzere 57 kent sağanak yağışa teslim oldu. Yaklaşık 30 derecede izleyen hava sıcaklıkları 10 derece birden düştü.
Türkiye'deki 12 şehri süper hücre vuracak: Orhan Şen saat verdi
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Orhan Şen, 12 kenti tek tek sayıp saat verdi.Kaynak: Haber Merkezi
Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, CNN Türk'e hava durumu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
‘PAZARTESİ’DEN SONRA HAVALAR TEKRAR ISINIYOR’
İstanbul'daki yağışlı sistemin etkisini kaybedeceğini ifade eden Orhan Şen, 'İstanbul'da da yağmur öğleden sonra kesileceği için kent adına çok yoğun bir yağış tahmini yok. Ancak sıcaklık bugün ve yarın İstanbul'da 24 dereceyi bile geçmeyecek; yani ceketleri, montları giyeceğiz ve biraz üşüyeceğiz. Pazartesi’den itibaren ise havalar tekrar ısınıyor; İstanbul için sıcaklıklar salı günü 31 derece, çarşamba günü ise 30 derece civarında olacak, hatta 30 dereceyi de geçecek' sözlerini sarf etti.
Prof. Dr. Orhan Şen, özellikle öğleden sonraki saatlere dikkat çekerek 'Süper Hücre' olarak adlandırılan, aşırı yoğunluklu ve yıkıcı potansiyele sahip yağış uyarısında bulundu. Saat 13.00'ten sonra 'Süper Hücre'nin etkili olacağını kaydeden Şen,
'İç Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi'nin batısı ve kuzeyidir. Aklıma gelen şehirleri tek tek saymak gerekirse: Afyon, Denizli, Aydın, Muğla'nın doğu ilçeleri, Isparta, Kayseri, Antalya'nın kuzey ilçeleri, Ankara dahil olmak üzere Çorum, Tokat, Karaman ve Niğde... Hemen hemen tüm bu bölgelerde dikkatli olmak gerekiyor.
Bu yüzden herkesin, özellikle de alt katlarda oturanların dikkat etmesi gerekiyor. Vatandaşlar en azından araçlarını derelerin civarına değil, biraz daha yüksek yerlere park etmeli.'
Yağış dalgası pazar günü Doğu Anadolu Bölgesi'ne doğru kayarak akşam saatlerinde yurdu tamamen terk edecek.