Türkiye'deki 12 şehri süper hücre vuracak: Orhan Şen saat verdi

‘PAZARTESİ’DEN SONRA HAVALAR TEKRAR ISINIYOR’

İstanbul'daki yağışlı sistemin etkisini kaybedeceğini ifade eden Orhan Şen, 'İstanbul'da da yağmur öğleden sonra kesileceği için kent adına çok yoğun bir yağış tahmini yok. Ancak sıcaklık bugün ve yarın İstanbul'da 24 dereceyi bile geçmeyecek; yani ceketleri, montları giyeceğiz ve biraz üşüyeceğiz. Pazartesi’den itibaren ise havalar tekrar ısınıyor; İstanbul için sıcaklıklar salı günü 31 derece, çarşamba günü ise 30 derece civarında olacak, hatta 30 dereceyi de geçecek' sözlerini sarf etti.