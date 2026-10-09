Türkiye’de hazır noodle sektöründe faaliyet gösteren ADKOTURK Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında Rekabet Kurulu tarafından inceleme başlatıldı.
Türkiye’de üretilip tüketiliyordu: Noodle markasına soruşturma
Indomie ve Supermi markalarının üreticisi ADKOTURK hakkında rekabet soruşturması açıldı. Şirketin rakip ürünlerin satışını zorlaştırdığı, fiyatlara müdahale ettiği ve bayilerine kısıtlamalar getirdiği iddiaları inceleniyor.Kaynak: Haber Merkezi
Indomie ve Supermi markalı ürünlerin üretimini ve dağıtımını üstlenen şirketin ticari uygulamalarının rekabet kurallarına uygun olup olmadığı araştırılacak.
Kurulun ön araştırmasının ardından aldığı soruşturma kararı, özellikle rakip ürünlerin market raflarından çıkarılmasını teşvik ettiği öne sürülen uygulamaları gündeme taşıdı.
Şirketin satış noktalarıyla yaptığı ticari anlaşmaların yanı sıra bayilerinin fiyatlandırma ve satış faaliyetlerine yönelik tutumu da incelemeye alındı.
Soruşturmanın önemli başlıklarından biri, Rekabet Kurumu’nun “delist bütçesi” olarak tanımladığı uygulama.
Perakende sektöründe delist işlemi, bir ürünün satış listesinden çıkarılarak müşterilere sunulmasının sona erdirilmesini ifade ediyor.
İddialara göre ADKOTURK, satış noktalarına rakip markaların ürünlerini raflardan kaldırmaları karşılığında çeşitli bütçeler ve ticari kolaylıklar sunmuş olabilir.
Bu uygulamanın rakip üreticilerin pazara erişimini sınırlayıp sınırlamadığı Kurul tarafından değerlendirilecek.
Rekabet Kurulu, inceleme devam ederken söz konusu uygulamaların sürmesini önlemek amacıyla geçici tedbir uygulanmasına hükmetti.
Buna göre ADKOTURK, soruşturma sonuçlanıp nihai karar verilene kadar satış noktalarına bedelsiz ürün, delist ve aktivite bütçesi, ürünlerin mağaza içindeki görünürlüğünü artırmaya yönelik destekler veya benzer ticari avantajlar sunamayacak.
Kurulun araştıracağı bir diğer konu, ADKOTURK’ün ürünlerini satın alan işletmelerin tüketicilere uygulayacağı satış fiyatlarına müdahale edip etmediği.
Yeniden satış fiyatlarının şirket tarafından belirlendiği iddiası soruşturma dosyasında yer alıyor. Şirketin dağıtım ağına ilişkin uygulamalar da inceleme kapsamında.
ADKOTURK’ün bayilerinin aktif ve pasif satışlarını sınırladığı ve bu işletmelere belirli bir bitiş tarihi bulunmayan rekabet etmeme yükümlülükleri getirdiği öne sürülüyor.
Kurul, soruşturma sonunda iddiaları değerlendirerek şirketin rekabet mevzuatını ihlal edip etmediğine ilişkin kararını verecek.
Geçici tedbir ise nihai karar öncesinde belirli uygulamaların sürdürülmesini engellemeyi amaçlıyor.
ADKOTURK’ün kurumsal açıklamalarına göre şirket, 2010 yılında yüzde 100 yabancı sermayeyle Türkiye’de faaliyet göstermeye başladı.
Indomie ürünlerinin yerli üretimi için 2014’te Tekirdağ’da üretim tesisi devreye alındı.
Şirket, söz konusu tesisi Türkiye’nin ilk hazır noodle fabrikası olarak nitelendiriyor.
Günlük üretim kapasitesinin 330 tona ulaştığını bildiren ADKOTURK, hammadde ihtiyacının yüzde 70’ini Türkiye’deki üreticilerden karşıladığını ve yurt dışı pazarlara da ürün gönderdiğini belirtiyor.
Hazır noodle markası Indomie, Endonezya kökenli. Markanın Türkiye’deki üretim, satış ve dağıtım faaliyetleri ADKOTURK tarafından yürütülüyor. Şirketin paylaştığı bilgilere göre Indomie, 106’dan fazla ülkede tüketicilere ulaşıyor. Türkiye pazarında satılan paket ve bardak noodle ürünleri ise Tekirdağ’daki fabrikada üretiliyor.