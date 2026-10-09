Türkiye’de üretilip tüketiliyordu: Noodle markasına soruşturma

Buna göre ADKOTURK, soruşturma sonuçlanıp nihai karar verilene kadar satış noktalarına bedelsiz ürün, delist ve aktivite bütçesi, ürünlerin mağaza içindeki görünürlüğünü artırmaya yönelik destekler veya benzer ticari avantajlar sunamayacak.