Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Türkiye’de üretilip tüketiliyordu: Noodle markasına soruşturma

Türkiye’de üretilip tüketiliyordu: Noodle markasına soruşturma

Indomie ve Supermi markalarının üreticisi ADKOTURK hakkında rekabet soruşturması açıldı. Şirketin rakip ürünlerin satışını zorlaştırdığı, fiyatlara müdahale ettiği ve bayilerine kısıtlamalar getirdiği iddiaları inceleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Türkiye’de üretilip tüketiliyordu: Noodle markasına soruşturma - Resim: 1

Türkiye’de hazır noodle sektöründe faaliyet gösteren ADKOTURK Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında Rekabet Kurulu tarafından inceleme başlatıldı.

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Türkiye’de üretilip tüketiliyordu: Noodle markasına soruşturma - Resim: 2

Indomie ve Supermi markalı ürünlerin üretimini ve dağıtımını üstlenen şirketin ticari uygulamalarının rekabet kurallarına uygun olup olmadığı araştırılacak.

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Türkiye’de üretilip tüketiliyordu: Noodle markasına soruşturma - Resim: 3

Kurulun ön araştırmasının ardından aldığı soruşturma kararı, özellikle rakip ürünlerin market raflarından çıkarılmasını teşvik ettiği öne sürülen uygulamaları gündeme taşıdı.

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Türkiye’de üretilip tüketiliyordu: Noodle markasına soruşturma - Resim: 4

Şirketin satış noktalarıyla yaptığı ticari anlaşmaların yanı sıra bayilerinin fiyatlandırma ve satış faaliyetlerine yönelik tutumu da incelemeye alındı.

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Türkiye’de üretilip tüketiliyordu: Noodle markasına soruşturma - Resim: 5

Soruşturmanın önemli başlıklarından biri, Rekabet Kurumu’nun “delist bütçesi” olarak tanımladığı uygulama.

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Türkiye’de üretilip tüketiliyordu: Noodle markasına soruşturma - Resim: 6

Perakende sektöründe delist işlemi, bir ürünün satış listesinden çıkarılarak müşterilere sunulmasının sona erdirilmesini ifade ediyor.

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Türkiye’de üretilip tüketiliyordu: Noodle markasına soruşturma - Resim: 7

İddialara göre ADKOTURK, satış noktalarına rakip markaların ürünlerini raflardan kaldırmaları karşılığında çeşitli bütçeler ve ticari kolaylıklar sunmuş olabilir.

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Türkiye’de üretilip tüketiliyordu: Noodle markasına soruşturma - Resim: 8

Bu uygulamanın rakip üreticilerin pazara erişimini sınırlayıp sınırlamadığı Kurul tarafından değerlendirilecek.

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Türkiye’de üretilip tüketiliyordu: Noodle markasına soruşturma - Resim: 9

Rekabet Kurulu, inceleme devam ederken söz konusu uygulamaların sürmesini önlemek amacıyla geçici tedbir uygulanmasına hükmetti.

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Türkiye’de üretilip tüketiliyordu: Noodle markasına soruşturma - Resim: 10

Buna göre ADKOTURK, soruşturma sonuçlanıp nihai karar verilene kadar satış noktalarına bedelsiz ürün, delist ve aktivite bütçesi, ürünlerin mağaza içindeki görünürlüğünü artırmaya yönelik destekler veya benzer ticari avantajlar sunamayacak.

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Türkiye’de üretilip tüketiliyordu: Noodle markasına soruşturma - Resim: 11

Kurulun araştıracağı bir diğer konu, ADKOTURK’ün ürünlerini satın alan işletmelerin tüketicilere uygulayacağı satış fiyatlarına müdahale edip etmediği.

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Türkiye’de üretilip tüketiliyordu: Noodle markasına soruşturma - Resim: 12

Yeniden satış fiyatlarının şirket tarafından belirlendiği iddiası soruşturma dosyasında yer alıyor. Şirketin dağıtım ağına ilişkin uygulamalar da inceleme kapsamında.

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Türkiye’de üretilip tüketiliyordu: Noodle markasına soruşturma - Resim: 13

ADKOTURK’ün bayilerinin aktif ve pasif satışlarını sınırladığı ve bu işletmelere belirli bir bitiş tarihi bulunmayan rekabet etmeme yükümlülükleri getirdiği öne sürülüyor.

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Türkiye’de üretilip tüketiliyordu: Noodle markasına soruşturma - Resim: 14

Kurul, soruşturma sonunda iddiaları değerlendirerek şirketin rekabet mevzuatını ihlal edip etmediğine ilişkin kararını verecek.

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Türkiye’de üretilip tüketiliyordu: Noodle markasına soruşturma - Resim: 15

Geçici tedbir ise nihai karar öncesinde belirli uygulamaların sürdürülmesini engellemeyi amaçlıyor.

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Türkiye’de üretilip tüketiliyordu: Noodle markasına soruşturma - Resim: 16

ADKOTURK’ün kurumsal açıklamalarına göre şirket, 2010 yılında yüzde 100 yabancı sermayeyle Türkiye’de faaliyet göstermeye başladı.

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Türkiye’de üretilip tüketiliyordu: Noodle markasına soruşturma - Resim: 17

Indomie ürünlerinin yerli üretimi için 2014’te Tekirdağ’da üretim tesisi devreye alındı.

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Türkiye’de üretilip tüketiliyordu: Noodle markasına soruşturma - Resim: 18

Şirket, söz konusu tesisi Türkiye’nin ilk hazır noodle fabrikası olarak nitelendiriyor.

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Türkiye’de üretilip tüketiliyordu: Noodle markasına soruşturma - Resim: 19

Günlük üretim kapasitesinin 330 tona ulaştığını bildiren ADKOTURK, hammadde ihtiyacının yüzde 70’ini Türkiye’deki üreticilerden karşıladığını ve yurt dışı pazarlara da ürün gönderdiğini belirtiyor.

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Türkiye’de üretilip tüketiliyordu: Noodle markasına soruşturma - Resim: 20

Hazır noodle markası Indomie, Endonezya kökenli. Markanın Türkiye’deki üretim, satış ve dağıtım faaliyetleri ADKOTURK tarafından yürütülüyor. Şirketin paylaştığı bilgilere göre Indomie, 106’dan fazla ülkede tüketicilere ulaşıyor. Türkiye pazarında satılan paket ve bardak noodle ürünleri ise Tekirdağ’daki fabrikada üretiliyor.

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