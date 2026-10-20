Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Türkiye’de tutunamayan Alman otomobilleri listelendi

Türkiye’de tutunamayan Alman otomobilleri listelendi

Alman otomobilleri sağlamlıkları ve prestijleriyle öne çıksa da bazı modeller Türkiye’de beklenen ilgiyi göremedi. Kimi yüksek fiyatıyla, kimi sıra dışı tasarımıyla alıcıları uzaklaştırdı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Türkiye’de tutunamayan Alman otomobilleri listelendi - Resim: 1

Alman üreticiler dayanıklılık, konfor ve prestijle anılsa da markaların her modeli aynı başarıyı yakalayamadı. Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz ve Audi gibi devlerin bazı otomobilleri, teknolojik özelliklerine rağmen Türkiye’de geniş bir müşteri kitlesine ulaşamadı. Fiyatlar, tasarım tercihleri ve onarım giderleri bu sonuçta etkili oldu. Söz konusu araçları Webtekno derledi.

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Türkiye’de tutunamayan Alman otomobilleri listelendi - Resim: 2

Volkswagen Phaeton: Lüks segmentte beklenen başarı gelmedi

Volkswagen, 2000’li yıllarda Phaeton’u Mercedes-Benz S-Serisi ve BMW 7 Serisi’ne rakip olması amacıyla geliştirdi. El işçiliği ayrıntıları, lüks kabini ve W12 motor seçeneğiyle dikkat çeken model, markanın üst sınıfa yönelik iddialı girişimiydi.

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Türkiye’de tutunamayan Alman otomobilleri listelendi - Resim: 3

Buna rağmen tüketicilerin Volkswagen’i daha uygun fiyatlı otomobillerle özdeşleştirmesi, Phaeton’un pahalı konumlandırmasını dezavantaja dönüştürdü. Türkiye’de yeterli satışa ulaşamayan aracın üretimi 2016’da sona erdi.

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Türkiye’de tutunamayan Alman otomobilleri listelendi - Resim: 4

Audi A2: Yenilikçi mühendislik, alışılmadık görünüm

Audi A2, tamamen alüminyumdan üretilen hafif karoseri, aerodinamik yapısı ve 1.2 TDI motoruyla düşük yakıt tüketimine odaklandı. Ancak hatchback ile MPV arasında kalan sıra dışı biçimi, dönemin alışılmış Audi tasarımından uzak olduğu için Türk alıcıların ilgisini çekmedi.

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Türkiye’de tutunamayan Alman otomobilleri listelendi - Resim: 5

Alüminyum gövdenin hasar sonrasında onarılmasında uzman bulma güçlüğü ve yüksek masraf ihtimali de modelin dezavantajları arasındaydı. Bu nedenle A2, Türkiye’de ender görülen otomobillerden biri olarak kaldı.

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Türkiye’de tutunamayan Alman otomobilleri listelendi - Resim: 6

Mercedes-Benz R-Serisi: Sınıfını belirleyemedi

Mercedes-Benz, R-Serisi’nde S-Serisi konforunu geniş bir aile aracının kullanım alanıyla birleştirmeyi hedefledi. Ancak modelin SUV, MPV ve station wagon özelliklerini harmanlayan tasarımı, pazarda net bir kimlik oluşturmasını zorlaştırdı.

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Türkiye’de tutunamayan Alman otomobilleri listelendi - Resim: 7

Büyük motorların yol açtığı vergi ve yakıt giderleri de talebi sınırladı. Geniş ailelere uygun özelliklerine rağmen R-Serisi, Türkiye’de dar bir alıcı grubuna hitap etti.

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Türkiye’de tutunamayan Alman otomobilleri listelendi - Resim: 8

BMW 5 Serisi Gran Turismo: Sedanlardan farklı bir seçenek

BMW 5 Serisi Gran Turismo; yüksek tavanı, beş kapılı gövdesi, geniş iç hacmi ve kullanışlı bagajıyla klasik sedanlara alternatif olarak tasarlandı. Ancak alışılmış BMW sedanlarından ayrılan görünümü, modelin daha geniş kitlelere ulaşmasını engelleyen unsurlardan biri oldu.

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Türkiye’de tutunamayan Alman otomobilleri listelendi - Resim: 9

BMW, bu tasarım anlayışını 6 Serisi Gran Turismo ile devam ettirdi. Söz konusu modelin üretimi 2023’te bitti. 5 Serisi Gran Turismo ikinci elde bulunsa da Türkiye’de geleneksel 5 Serisi sedanlar kadar yaygınlaşmadı.

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Türkiye’de tutunamayan Alman otomobilleri listelendi - Resim: 10

Volkswagen Eos: Tavan sistemi maliyet endişesi yarattı

Golf ve Passat altyapısından yararlanılarak geliştirilen Volkswagen Eos, kumaş tente yerine metal katlanır tavan kullanan üstü açık otomobillerden biriydi. Cam tavanı ve şık görünümüyle öne çıkan model, özellikle yaz aylarında kullanıma uygun bir seçenek olarak tasarlandı.

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Türkiye’de tutunamayan Alman otomobilleri listelendi - Resim: 11

Bununla birlikte tavan mekanizmasında zamanla oluşabilecek arızalar, su sızıntısı ihtimali ve pahalı onarım süreçleri alıcıları caydırdı. İkinci el piyasasındaki zayıf talep de Eos’un yaygınlaşmasını güçleştirdi.

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Türkiye’de tutunamayan Alman otomobilleri listelendi - Resim: 12

Opel Adam: Corsa karşısında geride kaldı

Opel, Adam modelini kişiselleştirilebilir renk ve tavan seçenekleriyle B segmentine farklılık kazandırmak ve genç müşterileri çekmek için geliştirdi. Şehir kullanımına yönelik küçük otomobil, üç kapılı yapısı ve yüksek fiyatı nedeniyle beklenen talebi göremedi.

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Türkiye’de tutunamayan Alman otomobilleri listelendi - Resim: 13

Daha geniş ve pratik beş kapılı Corsa, tüketiciler için cazip bir alternatif oluşturdu. 2015’te Türkiye’de 13 bin 188 adet Corsa satılırken Adam’ın satış adedi yalnızca 40 oldu. İki model arasındaki belirgin fark, Adam’ın pazardaki sınırlı başarısını ortaya koydu.

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