Türkiye’de tutunamayan Alman otomobilleri listelendi

Alman üreticiler dayanıklılık, konfor ve prestijle anılsa da markaların her modeli aynı başarıyı yakalayamadı. Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz ve Audi gibi devlerin bazı otomobilleri, teknolojik özelliklerine rağmen Türkiye’de geniş bir müşteri kitlesine ulaşamadı. Fiyatlar, tasarım tercihleri ve onarım giderleri bu sonuçta etkili oldu. Söz konusu araçları Webtekno derledi.