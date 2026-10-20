Alman üreticiler dayanıklılık, konfor ve prestijle anılsa da markaların her modeli aynı başarıyı yakalayamadı. Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz ve Audi gibi devlerin bazı otomobilleri, teknolojik özelliklerine rağmen Türkiye’de geniş bir müşteri kitlesine ulaşamadı. Fiyatlar, tasarım tercihleri ve onarım giderleri bu sonuçta etkili oldu. Söz konusu araçları Webtekno derledi.
Türkiye’de tutunamayan Alman otomobilleri listelendi
Alman otomobilleri sağlamlıkları ve prestijleriyle öne çıksa da bazı modeller Türkiye’de beklenen ilgiyi göremedi. Kimi yüksek fiyatıyla, kimi sıra dışı tasarımıyla alıcıları uzaklaştırdı.Kaynak: Haber Merkezi
Volkswagen Phaeton: Lüks segmentte beklenen başarı gelmedi
Volkswagen, 2000’li yıllarda Phaeton’u Mercedes-Benz S-Serisi ve BMW 7 Serisi’ne rakip olması amacıyla geliştirdi. El işçiliği ayrıntıları, lüks kabini ve W12 motor seçeneğiyle dikkat çeken model, markanın üst sınıfa yönelik iddialı girişimiydi.
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Buna rağmen tüketicilerin Volkswagen’i daha uygun fiyatlı otomobillerle özdeşleştirmesi, Phaeton’un pahalı konumlandırmasını dezavantaja dönüştürdü. Türkiye’de yeterli satışa ulaşamayan aracın üretimi 2016’da sona erdi.
Audi A2: Yenilikçi mühendislik, alışılmadık görünüm
Audi A2, tamamen alüminyumdan üretilen hafif karoseri, aerodinamik yapısı ve 1.2 TDI motoruyla düşük yakıt tüketimine odaklandı. Ancak hatchback ile MPV arasında kalan sıra dışı biçimi, dönemin alışılmış Audi tasarımından uzak olduğu için Türk alıcıların ilgisini çekmedi.
Alüminyum gövdenin hasar sonrasında onarılmasında uzman bulma güçlüğü ve yüksek masraf ihtimali de modelin dezavantajları arasındaydı. Bu nedenle A2, Türkiye’de ender görülen otomobillerden biri olarak kaldı.
Mercedes-Benz R-Serisi: Sınıfını belirleyemedi
Mercedes-Benz, R-Serisi’nde S-Serisi konforunu geniş bir aile aracının kullanım alanıyla birleştirmeyi hedefledi. Ancak modelin SUV, MPV ve station wagon özelliklerini harmanlayan tasarımı, pazarda net bir kimlik oluşturmasını zorlaştırdı.
Büyük motorların yol açtığı vergi ve yakıt giderleri de talebi sınırladı. Geniş ailelere uygun özelliklerine rağmen R-Serisi, Türkiye’de dar bir alıcı grubuna hitap etti.
BMW 5 Serisi Gran Turismo: Sedanlardan farklı bir seçenek
BMW 5 Serisi Gran Turismo; yüksek tavanı, beş kapılı gövdesi, geniş iç hacmi ve kullanışlı bagajıyla klasik sedanlara alternatif olarak tasarlandı. Ancak alışılmış BMW sedanlarından ayrılan görünümü, modelin daha geniş kitlelere ulaşmasını engelleyen unsurlardan biri oldu.
BMW, bu tasarım anlayışını 6 Serisi Gran Turismo ile devam ettirdi. Söz konusu modelin üretimi 2023’te bitti. 5 Serisi Gran Turismo ikinci elde bulunsa da Türkiye’de geleneksel 5 Serisi sedanlar kadar yaygınlaşmadı.
Volkswagen Eos: Tavan sistemi maliyet endişesi yarattı
Golf ve Passat altyapısından yararlanılarak geliştirilen Volkswagen Eos, kumaş tente yerine metal katlanır tavan kullanan üstü açık otomobillerden biriydi. Cam tavanı ve şık görünümüyle öne çıkan model, özellikle yaz aylarında kullanıma uygun bir seçenek olarak tasarlandı.
Bununla birlikte tavan mekanizmasında zamanla oluşabilecek arızalar, su sızıntısı ihtimali ve pahalı onarım süreçleri alıcıları caydırdı. İkinci el piyasasındaki zayıf talep de Eos’un yaygınlaşmasını güçleştirdi.
Opel Adam: Corsa karşısında geride kaldı
Opel, Adam modelini kişiselleştirilebilir renk ve tavan seçenekleriyle B segmentine farklılık kazandırmak ve genç müşterileri çekmek için geliştirdi. Şehir kullanımına yönelik küçük otomobil, üç kapılı yapısı ve yüksek fiyatı nedeniyle beklenen talebi göremedi.
Daha geniş ve pratik beş kapılı Corsa, tüketiciler için cazip bir alternatif oluşturdu. 2015’te Türkiye’de 13 bin 188 adet Corsa satılırken Adam’ın satış adedi yalnızca 40 oldu. İki model arasındaki belirgin fark, Adam’ın pazardaki sınırlı başarısını ortaya koydu.