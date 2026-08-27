Türkiye’de sofraların vazgeçilmezi: Fiyatlarda yeni dönem başlıyor

Ticaret Bakanlığı, yağlık ayçiçeği tohumu ithalatına yönelik gümrük vergisi takviminde yeni bir ayarlamaya gitti.
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Ticaret Bakanlığı, yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında uygulanan gümrük vergisini 1 Ekim itibarıyla yüzde 12'ye düşürüyor. Kararla ayçiçeği yağı fiyat istikrarı ve arz güvenliği hedefleniyor.Kaynak: Haber Merkezi
Adımla birlikte ayçiçeği yağı imalatçılarının makul maliyetli hammaddeye erişimi kolaylaşacak.
Kararın temel amaçları arasında piyasadaki arz güvenliğini korumak yer alıyor.
Düzenleme, temel gıdalarda spekülatif fiyat artışlarının önüne geçmeyi hedefliyor.
Bakanlık, iç talebin öncelikli olarak yerli rekolteyle karşılanmasını amaçlıyor.
Mevcut sistemde hasat zamanı gümrük vergisi yüzde 20 olarak uygulanıyordu.
Vergi oranı normal şartlarda 30 Kasım ile 15 Haziran tarihleri arasında yüzde 12'ye iniyordu.
Karadeniz havzasındaki gelişmeler risk unsuru olarak değerlendirildi.
Avrupa genelinde yaşanan kuraklık da tedarik sıkıntısı ihtimalini doğurdu.
Muhtemel fiyat yükselişlerinin önüne geçmek amacıyla takvim öne çekildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı ile varılan uzlaşı sonucu indirim tarihi 1 Ekim olarak belirlendi.
Piyasadaki fiyat hareketleri ilgili kurumlarca yakından izlenmeye devam edecek.
Süreçte hem üreticinin hem de tüketicinin dengesi göz önünde bulundurulacak.
Piyasa şartlarının gerektirdiği ilave tedbirler zaman geçirilmeden hayata geçirilecek.