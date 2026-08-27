Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Türkiye’de sofraların vazgeçilmezi: Fiyatlarda yeni dönem başlıyor

Türkiye’de sofraların vazgeçilmezi: Fiyatlarda yeni dönem başlıyor

Ticaret Bakanlığı, yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında uygulanan gümrük vergisini 1 Ekim itibarıyla yüzde 12'ye düşürüyor. Kararla ayçiçeği yağı fiyat istikrarı ve arz güvenliği hedefleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Türkiye’de sofraların vazgeçilmezi: Fiyatlarda yeni dönem başlıyor - Resim: 1

Ticaret Bakanlığı, yağlık ayçiçeği tohumu ithalatına yönelik gümrük vergisi takviminde yeni bir ayarlamaya gitti.

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Türkiye’de sofraların vazgeçilmezi: Fiyatlarda yeni dönem başlıyor - Resim: 2

Adımla birlikte ayçiçeği yağı imalatçılarının makul maliyetli hammaddeye erişimi kolaylaşacak.

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Türkiye’de sofraların vazgeçilmezi: Fiyatlarda yeni dönem başlıyor - Resim: 3

Kararın temel amaçları arasında piyasadaki arz güvenliğini korumak yer alıyor.

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Türkiye’de sofraların vazgeçilmezi: Fiyatlarda yeni dönem başlıyor - Resim: 4

Düzenleme, temel gıdalarda spekülatif fiyat artışlarının önüne geçmeyi hedefliyor.

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Türkiye’de sofraların vazgeçilmezi: Fiyatlarda yeni dönem başlıyor - Resim: 5

Bakanlık, iç talebin öncelikli olarak yerli rekolteyle karşılanmasını amaçlıyor.

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Türkiye’de sofraların vazgeçilmezi: Fiyatlarda yeni dönem başlıyor - Resim: 6

Mevcut sistemde hasat zamanı gümrük vergisi yüzde 20 olarak uygulanıyordu.

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Türkiye’de sofraların vazgeçilmezi: Fiyatlarda yeni dönem başlıyor - Resim: 7

Vergi oranı normal şartlarda 30 Kasım ile 15 Haziran tarihleri arasında yüzde 12'ye iniyordu.

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Türkiye’de sofraların vazgeçilmezi: Fiyatlarda yeni dönem başlıyor - Resim: 8

Karadeniz havzasındaki gelişmeler risk unsuru olarak değerlendirildi.

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Avrupa genelinde yaşanan kuraklık da tedarik sıkıntısı ihtimalini doğurdu.

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Türkiye’de sofraların vazgeçilmezi: Fiyatlarda yeni dönem başlıyor - Resim: 10

Muhtemel fiyat yükselişlerinin önüne geçmek amacıyla takvim öne çekildi.

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Türkiye’de sofraların vazgeçilmezi: Fiyatlarda yeni dönem başlıyor - Resim: 11

Tarım ve Orman Bakanlığı ile varılan uzlaşı sonucu indirim tarihi 1 Ekim olarak belirlendi.

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Türkiye’de sofraların vazgeçilmezi: Fiyatlarda yeni dönem başlıyor - Resim: 12

Piyasadaki fiyat hareketleri ilgili kurumlarca yakından izlenmeye devam edecek.

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Türkiye’de sofraların vazgeçilmezi: Fiyatlarda yeni dönem başlıyor - Resim: 13

Süreçte hem üreticinin hem de tüketicinin dengesi göz önünde bulundurulacak.

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Piyasa şartlarının gerektirdiği ilave tedbirler zaman geçirilmeden hayata geçirilecek.

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