Türkiye'de sigara satışı sil baştan değişiyor: Bakan Memişoğlu yeni şartı açıkladı

2040'TAN SONRA İSE TÜTÜN ÜRETİMİ VE SATIŞININ TAMAMEN SONA ERDİRİLMESİ PLANLANIYOR

Bakanlık cephesinde tütünle ilgili tek gündem bu değil. Eylül ayında Yeşilay Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder'in AA'ya aktardığı taslağa göre, 1 Ocak 2015'ten sonra doğanlara tütün ürünlerinin satışının ömür boyu yasaklanması, 2040'tan sonra ise tütün üretimi ve satışının tamamen sona erdirilmesi planlanıyor.

Aynı taslakta lokantaların açık alanlarında da sigara içilmesinin yasaklanması ve ince 'slim' sigaraların raflardan kaldırılması gibi maddeler de yer alıyordu.