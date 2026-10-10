Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Türkiye'de sigara satışı sil baştan değişiyor: Bakan Memişoğlu yeni şartı açıkladı

Türkiye'de sigara satışı sil baştan değişiyor: Bakan Memişoğlu yeni şartı açıkladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütünle mücadele kapsamında yeni bir düzenleme üzerinde çalışıldığını duyurdu. Planlanan düzenlemeyle sigara satışında kimlik ve T.C. kimlik numarası şartı getirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Türkiye'de sigara satışı sil baştan değişiyor: Bakan Memişoğlu yeni şartı açıkladı - Resim: 1

İzmir'in Urla ilçesindeki Karantina Adası'nda katıldığı televizyon programında konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık alanındaki güncel gelişmeleri ve bakanlığın yürüttüğü çalışmaları değerlendirdi.

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Türkiye'de sigara satışı sil baştan değişiyor: Bakan Memişoğlu yeni şartı açıkladı - Resim: 2

SİGARA SATIŞINA KİMLİK ŞARTI

Tütünle mücadele kapsamında hazırlanan düzenleme ile ilgili bilgi veren Memişoğlu, sigara satışının kimlik ibrazıyla yapılmasını öngören kanun teklifinin birkaç hafta içinde TBMM'ye sunulacağını ifade etti.

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Türkiye'de sigara satışı sil baştan değişiyor: Bakan Memişoğlu yeni şartı açıkladı - Resim: 3

Memişoğlu, konuya ilişkin açıklamasında, "Sigara satışı kimlikle olacak. Kimlik No şartı olacak, ilgili kanun teklifini birkaç hafta içinde Meclis'e sunacağız" ifadelerini kullandı.

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Türkiye'de sigara satışı sil baştan değişiyor: Bakan Memişoğlu yeni şartı açıkladı - Resim: 4

Türkiye'de 18 yaşından küçüklere tütün ürünü satışı zaten yasak. Ancak bu yasağın büfede, markette ya da tekel bayisinde ne kadar uygulandığı uzun süredir tartışma konusu. Kimlik numarası şartının, satış anındaki yaş kontrolünü sıkılaştırmaya yönelik bir adım olduğu değerlendiriliyor.

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Türkiye'de sigara satışı sil baştan değişiyor: Bakan Memişoğlu yeni şartı açıkladı - Resim: 5

2040'TAN SONRA İSE TÜTÜN ÜRETİMİ VE SATIŞININ TAMAMEN SONA ERDİRİLMESİ PLANLANIYOR

Bakanlık cephesinde tütünle ilgili tek gündem bu değil. Eylül ayında Yeşilay Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder'in AA'ya aktardığı taslağa göre, 1 Ocak 2015'ten sonra doğanlara tütün ürünlerinin satışının ömür boyu yasaklanması, 2040'tan sonra ise tütün üretimi ve satışının tamamen sona erdirilmesi planlanıyor.

Aynı taslakta lokantaların açık alanlarında da sigara içilmesinin yasaklanması ve ince 'slim' sigaraların raflardan kaldırılması gibi maddeler de yer alıyordu.

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Türkiye'de sigara satışı sil baştan değişiyor: Bakan Memişoğlu yeni şartı açıkladı - Resim: 6

Düzenlemelerin arka planında ağır bir tablo var. AA'nın derlediği verilere göre Türkiye'de her yıl yaklaşık 125 bin kişi tütün nedeniyle hayatını kaybediyor. Satılan sigara miktarı da 2012'deki 4,5 milyar paketten 2025'te yaklaşık 8 milyar pakete çıktı.

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Türkiye'de sigara satışı sil baştan değişiyor: Bakan Memişoğlu yeni şartı açıkladı - Resim: 7

Memişoğlu'nun açıkladığı kimlik şartının bu kapsamlı paketin içinde mi yer alacağı, yoksa ayrı bir teklif olarak mı Meclis'e geleceği henüz netlik kazanmadı. Uygulamanın hangi tarihte başlayacağı, kimlik numarasının satış sırasında nasıl kaydedileceği ve kurala uymayan satıcılara hangi yaptırımların uygulanacağı da teklif TBMM'ye sunulduğunda belli olacak.

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