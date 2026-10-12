Türkiye'de satılan pirinç markası zehirli çıktı: Tüketmeyin uyarısı

Basmati, yasemin, parboiled, yuvarlak taneli ve tam tahıllı pirinçlerin değerlendirildiği araştırmada sadece dört ürün "iyi" notu alabildi. Sekiz ürün ise "yeterli" düzeyinde kaldı ve tüketicilere önerilmedi. Ürünlerin büyük bölümü orta seviyede değerlendirildi.