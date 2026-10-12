Almanya'nın bağımsız tüketici test kuruluşu Stiftung Warentest, farklı türlerden 40 pirinç ürününü inceleme altına alarak sonuçlarını paylaştı.
Türkiye'de satılan pirinç markası zehirli çıktı: Tüketmeyin uyarısı
Almanya'da pirinçte gerçekleştirilen kapsamlı bir tüketici testi kirleticileri gündeme getirdi. İncelenen 40 ürünün tamamında arsenik belirlenirken, testte Türkiye'de de satılan bir marka yer aldı.Kaynak: Haber Merkezi
Basmati, yasemin, parboiled, yuvarlak taneli ve tam tahıllı pirinçlerin değerlendirildiği araştırmada sadece dört ürün "iyi" notu alabildi. Sekiz ürün ise "yeterli" düzeyinde kaldı ve tüketicilere önerilmedi. Ürünlerin büyük bölümü orta seviyede değerlendirildi.
Sözcü TV’de yer alan habere göre, test kapsamında arsenik ve kadmiyumun yanı sıra kurşun, nikel, pestisit kalıntıları, küf toksinleri ve diğer kirleticiler de araştırıldı.
Sonuçlar, pirinç ürünlerinin kirletici içeriği bakımından birbirinden farklılaşabildiğini ortaya çıkardı. Almanya'da bu tür ürünlerin tüketilmemesi uyarısında bulunuldu.
TÜRKİYE'DE DE SATILAN MARKA LİSTEDE İDDİASI
Araştırmada incelenen ürünler arasında Sözcü’nün iddiasına göre, Tilda Pure Original Basmati de yer aldı. Türkiye'deki perakende satış kanallarında da bulunan marka, test sonuçlarının ülkemizdeki tüketiciler açısından da merak uyandırmasına sebep oldu.
Bununla beraber, Almanya'da test edilen ürünle Türkiye'de satılan ürünün aynı üretim partisine ait olduğu veya aynı kirletici seviyelerini taşıdığı yönünde bir bilgi bulunmuyor.
Bu sebeple araştırma sonuçları, Türkiye'deki tüm Tilda ürünleri için doğrudan genellenemiyor. Test listesinde "Kavak Güllü Tosya tipi Goldkorn" adlı pirincin bulunması da dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.
TİLDA PİRİNÇLE İLGİLİ İDDİA NEREDEN ÇIKTI?
Sözcü gazetesinin internet sitesinde 12 Ekim 2026'da "Türkiye'de satılan pirinç markası zehirli çıktı" başlıklı bir haber yayımlandı. Haberde Almanya'daki pirinç testinde tüm ürünlerde arsenik bulunduğu ve Türkiye'de de satılan Tilda Pure Original Basmati'nin testte yer aldığı aktarıldı.
Ancak haberin gövde metninde Tilda'nın testte hangi notu aldığı yer almadı. Metin, Almanya'daki sonuçların Türkiye'deki ürünlere doğrudan genellenemeyeceğini de kabul ediyordu. Başlıktaki "zehirli" ifadesi ise içerikte herhangi bir veriyle desteklenmedi.