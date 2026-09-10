Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller belli oldu: 486 bin TL'den başlıyor:

EN UCUZU 486 BİN TL

Listede en düşük fiyatlı model NIEVE Q-EN Klimasız oldu. Aracın satış fiyatı 486 bin TL olarak açıklanırken, klimalı versiyonu ise 538 bin 650 TL'lik fiyatıyla listede yer aldı.

Listenin en yüksek fiyatlı modeli ise 4 milyon 190 bin TL ile BYD SEALION 7 390 kW AWD oldu.