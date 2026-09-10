Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller belli oldu: 486 bin TL'den başlıyor:

Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller belli oldu: 486 bin TL'den başlıyor:

Türkiye yollarında sayıları giderek artan Çinli otomobil markalarının satış fiyatları belli oldu. Elektrikli ve içten yanmalı modellerin yer aldığı listede en uygun fiyatlı araç 486 bin TL'den satışa sunulurken, bazı modellerde fiyat 4 milyon TL'yi aşıyor.

Kaynak: AA
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Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller belli oldu: 486 bin TL'den başlıyor: - Resim: 1

Çinli otomobil üreticileri küresel pazardaki büyümelerini sürdürürken Türkiye'de de birçok marka ve model satışa sunuluyor. Elektrikli ve içten yanmalı motora sahip Çinli otomobiller satış listelerinde öne çıkmaya başlarken, bilinen markalar da rekabet karşısında yenilikler yapmaya çalışıyor.

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Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller belli oldu: 486 bin TL'den başlıyor: - Resim: 2

Chery, Omoda, Jaecoo ve BYD gibi markaların Türkiye'deki bilinirliği artarken bazı Çinli markalar ise satış rakamlarının daha düşük kalması nedeniyle trafikte daha nadir görülüyor.

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Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller belli oldu: 486 bin TL'den başlıyor: - Resim: 3

Türkiye'de satışta bulunan Çinli otomobillerin fiyatları ise 486 bin TL'den başlayarak 4 milyon TL'nin üzerine kadar çıkıyor.

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Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller belli oldu: 486 bin TL'den başlıyor: - Resim: 4

İŞTE TÜRKİYE'DE SATIŞTA OLAN ÇİNLİ OTOMOBİLLER VE FİYATLARI

OMODA
Omoda7 Neo: 2 milyon 890 bin TL
Omoda 5 Ultima: 2 milyon 300 bin TL

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Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller belli oldu: 486 bin TL'den başlıyor: - Resim: 5

JAECOO

Jaecoo 7 Revive: 2 milyon 390 bin TL
Jaecoo 7 Evolve: 2 milyon 600 bin TL
Jaecoo 7 Evolve 4X4: 2 milyon 910 bin TL

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Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller belli oldu: 486 bin TL'den başlıyor: - Resim: 6

MG

MG ZS Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı: 2 milyon 299 bin TL
MG HS Hybrid+ Luxury: 3 milyon 295 bin TL
MG HS Luxury: 2 milyon 612 bin TL
MG7 Excellence: 2 milyon 960 bin TL
MG7 Excellence Red Edition: 3 milyon 95 bin TL

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Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller belli oldu: 486 bin TL'den başlıyor: - Resim: 7

SWM

SWM G01 PRO: 1 milyon 999 bin TL

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Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller belli oldu: 486 bin TL'den başlıyor: - Resim: 8

BYD

BYD SEAL 390 kW AWD: 4 milyon 77 bin TL
BYD SEALION 7 390 kW AWD: 4 milyon 190 bin TL

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Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller belli oldu: 486 bin TL'den başlıyor: - Resim: 9

CHERY

Chery Tiggo 8 Prestige: 2 milyon 920 bin TL
Chery Tiggo 7 Comfort: 2 milyon 220 bin TL
Chery Tiggo 7 Prestige (4x2): 2 milyon 620 bin TL
Chery Tiggo 7 Prestige (4x4): 2 milyon 720 bin TL

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Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller belli oldu: 486 bin TL'den başlıyor: - Resim: 10

NIEVE

NIEVE Q-EN Klimalı: 538 bin 650 TL
NIEVE Q-EN Klimasız: 486 bin TL

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Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller belli oldu: 486 bin TL'den başlıyor: - Resim: 11

FORTHİNG

Forthing T5 EVO Premium: 2 milyon 800 bin TL
Forthing T5 EVO Executive: 3 milyon 200 bin TL
Forthing T5 EVO Sport Edition: 3 milyon 500 bin TL
Forthing M4 U-TOUR Premium: 2 milyon 850 bin TL
Forthing M4 U-TOUR Executive: 3 milyon 250 bin TL

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Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller belli oldu: 486 bin TL'den başlıyor: - Resim: 12

EN UCUZU 486 BİN TL

Listede en düşük fiyatlı model NIEVE Q-EN Klimasız oldu. Aracın satış fiyatı 486 bin TL olarak açıklanırken, klimalı versiyonu ise 538 bin 650 TL'lik fiyatıyla listede yer aldı.

Listenin en yüksek fiyatlı modeli ise 4 milyon 190 bin TL ile BYD SEALION 7 390 kW AWD oldu.

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