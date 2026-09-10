Çinli otomobil üreticileri küresel pazardaki büyümelerini sürdürürken Türkiye'de de birçok marka ve model satışa sunuluyor. Elektrikli ve içten yanmalı motora sahip Çinli otomobiller satış listelerinde öne çıkmaya başlarken, bilinen markalar da rekabet karşısında yenilikler yapmaya çalışıyor.
Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller belli oldu: 486 bin TL'den başlıyor:
Türkiye yollarında sayıları giderek artan Çinli otomobil markalarının satış fiyatları belli oldu. Elektrikli ve içten yanmalı modellerin yer aldığı listede en uygun fiyatlı araç 486 bin TL'den satışa sunulurken, bazı modellerde fiyat 4 milyon TL'yi aşıyor.Kaynak: AA
Chery, Omoda, Jaecoo ve BYD gibi markaların Türkiye'deki bilinirliği artarken bazı Çinli markalar ise satış rakamlarının daha düşük kalması nedeniyle trafikte daha nadir görülüyor.
Türkiye'de satışta bulunan Çinli otomobillerin fiyatları ise 486 bin TL'den başlayarak 4 milyon TL'nin üzerine kadar çıkıyor.
İŞTE TÜRKİYE'DE SATIŞTA OLAN ÇİNLİ OTOMOBİLLER VE FİYATLARI
OMODA
Omoda7 Neo: 2 milyon 890 bin TL
Omoda 5 Ultima: 2 milyon 300 bin TL
JAECOO
Jaecoo 7 Revive: 2 milyon 390 bin TL
Jaecoo 7 Evolve: 2 milyon 600 bin TL
Jaecoo 7 Evolve 4X4: 2 milyon 910 bin TL
MG
MG ZS Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı: 2 milyon 299 bin TL
MG HS Hybrid+ Luxury: 3 milyon 295 bin TL
MG HS Luxury: 2 milyon 612 bin TL
MG7 Excellence: 2 milyon 960 bin TL
MG7 Excellence Red Edition: 3 milyon 95 bin TL
SWM
SWM G01 PRO: 1 milyon 999 bin TL
BYD
BYD SEAL 390 kW AWD: 4 milyon 77 bin TL
BYD SEALION 7 390 kW AWD: 4 milyon 190 bin TL
CHERY
Chery Tiggo 8 Prestige: 2 milyon 920 bin TL
Chery Tiggo 7 Comfort: 2 milyon 220 bin TL
Chery Tiggo 7 Prestige (4x2): 2 milyon 620 bin TL
Chery Tiggo 7 Prestige (4x4): 2 milyon 720 bin TL
NIEVE
NIEVE Q-EN Klimalı: 538 bin 650 TL
NIEVE Q-EN Klimasız: 486 bin TL
FORTHİNG
Forthing T5 EVO Premium: 2 milyon 800 bin TL
Forthing T5 EVO Executive: 3 milyon 200 bin TL
Forthing T5 EVO Sport Edition: 3 milyon 500 bin TL
Forthing M4 U-TOUR Premium: 2 milyon 850 bin TL
Forthing M4 U-TOUR Executive: 3 milyon 250 bin TL
EN UCUZU 486 BİN TL
Listede en düşük fiyatlı model NIEVE Q-EN Klimasız oldu. Aracın satış fiyatı 486 bin TL olarak açıklanırken, klimalı versiyonu ise 538 bin 650 TL'lik fiyatıyla listede yer aldı.
Listenin en yüksek fiyatlı modeli ise 4 milyon 190 bin TL ile BYD SEALION 7 390 kW AWD oldu.