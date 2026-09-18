Mercedes-Benz, tamamen yenilediği kompakt SUV modeli GLA'nın seri üretimine Almanya'daki Rastatt fabrikasında başladı. Şirket, tesisi yeni nesil araçlara hazırlamak için yüz milyonlarca euroluk yatırım gerçekleştirdi.
Türkiye'de satılacak en ucuz Mercedes geliyor: Fiyatı ve menzili dikkat çekti
Mercedes-Benz, tamamen elektrikli yeni kompakt SUV modelinin seri üretimine başladı. 657 kilometreye varan menzil sunan otomobilin, Türkiye'de markanın en uygun fiyatlı elektrikli modellerinden biri olması bekleniyor.Kaynak: Haber Merkezi
Üretim ilk etapta tamamen elektrikli modellerle başladı. 48 volt teknolojisine sahip hibrit versiyonların ise ilerleyen dönemde aynı üretim hattına dahil edilmesi planlanıyor.
EQA'NIN YERİNİ GLA ALIYOR
Mercedes-Benz, yeni nesille birlikte elektrikli kompakt SUV'unda EQA ismini kullanmayı bırakıyor. Yeni elektrikli model doğrudan GLA adıyla satışa sunulacak.
Almanya'da siparişleri açılan GLA 200 electric'in başlangıç fiyatı 48 bin 599,60 euro olarak açıklandı. Bu fiyatla model, markanın en uygun fiyatlı elektrikli SUV'u konumunda bulunuyor.
MENZİLİ 657 KİLOMETREYE ULAŞIYOR
Yeni GLA'nın Avrupa'da ilk etapta üç elektrikli versiyonu bulunacak. Giriş seviyesindeki GLA 200 electric, 224 beygir güç ve 447 kilometreye kadar WLTP menzil sunuyor.
272 beygirlik GLA 250+ electric ise 85 kWh bataryasıyla 657 kilometreye kadar menzile ulaşabiliyor. Serinin 354 beygirlik dört tekerlekten çekişli GLA 350 4MATIC versiyonunda ise menzil 643 kilometreye kadar çıkıyor.
22 DAKİKADA YÜZDE 80 ŞARJ
800 volt elektrik mimarisine sahip yeni GLA'nın üst versiyonları 320 kW'a kadar DC hızlı şarjı destekliyor. Büyük bataryalı modellerin yüzde 10'dan yüzde 80'e yaklaşık 22 dakikada şarj edilebildiği belirtiliyor.
Yeni modelde 410 litrelik arka bagajın yanı sıra kaputun altında 107 litrelik ek bagaj alanı da bulunuyor.
TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?
Elektrikli GLA'nın Avrupa'daki ilk müşteri teslimatlarının Kasım 2026'da başlaması planlanıyor. Mercedes-Benz, Türkiye fiyatını ve kesin satış tarihini henüz açıklamadı. Modelin Türkiye satışlarının 2027'nin başlarında başlayabileceği belirtiliyor.