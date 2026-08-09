Türkiye’de il olması beklenen ilçeler belli oldu: Liste değişti

İL STATÜSÜ İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Bir ilçenin il statüsüne yükseltilebilmesi için belirli kriterleri eksiksiz karşılaması şart koşuluyor. Bu kapsamda adayın en az 100 bin nüfusa sahip olması, bağlı bulunduğu il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta yer alması ve ekonomik açıdan kendi kendine yetebilecek altyapıyı sağlaması gerekiyor.