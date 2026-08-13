Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Türkiye’de en içilebilir su markaları belli oldu: Şaşırtan liste

Türkiye’de en içilebilir su markaları belli oldu: Şaşırtan liste

Anadolu'nun zengin kaynaklarından süzülen doğal mineralli sular, sağlıklı yaşamın anahtarı olmaya devam ediyor. Yapılan son analizler ve tüketici tercihlerine göre Türkiye'de tadı, mineral dengesi ve pH değeriyle en çok öne çıkan su markalarını mercek altına aldık.

Kaynak: Haber Merkezi
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Türkiye’de en içilebilir su markaları belli oldu: Şaşırtan liste - Resim: 1

DOĞAL KAYNAK KALİTESİ VE MİNERAL DENGESİ

Doğal kaynak sularında aranan en önemli unsurlardan biri, dengeli mineral yapısı ve ideal pH seviyesidir.

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Türkiye’de en içilebilir su markaları belli oldu: Şaşırtan liste - Resim: 2

Bağımsız analizler ve laboratuvar sonuçlarına göre Buzdağı, Taşkesti, Fuska ve Munzur gibi markalar, işlenmemiş doğal yapısı ve yüksek pH değerleriyle lezzet testlerinde sıkça üst sıralarda yer alıyor.

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Türkiye’de en içilebilir su markaları belli oldu: Şaşırtan liste - Resim: 3

Cam ambalaj seçenekleri ve kaynağındaki saflık, bu markaları sağlık bilinci yüksek tüketiciler için cazip birer alternatif haline getiriyor.

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Türkiye’de en içilebilir su markaları belli oldu: Şaşırtan liste - Resim: 4

TÜKETİCİ TERCİHLERİNDE ÖNE ÇIKAN DEVLER

Geniş dağıtım ağları ve yıllardır değişmeyen içim kalitesiyle Erikli, Hayat, Pınar ve Abant gibi markalar da Türkiye'deki milyonlarca hanenin ilk tercihi olmaya devam ediyor.

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Türkiye’de en içilebilir su markaları belli oldu: Şaşırtan liste - Resim: 5

Hafif içimleri ve güvenilir dolum tesisleriyle öne çıkan bu markalarda tüketiciler, özellikle 7.5 ve üzeri pH değerine sahip ürünleri seçmeye özen gösteriyor.

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Türkiye’de en içilebilir su markaları belli oldu: Şaşırtan liste - Resim: 6

Sağlıklı bir su tercihi yaparken kaynağın rakımı, ambalaj türü ve sodyum oranına dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

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