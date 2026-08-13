Türkiye’de en içilebilir su markaları belli oldu: Şaşırtan liste

DOĞAL KAYNAK KALİTESİ VE MİNERAL DENGESİ
Doğal kaynak sularında aranan en önemli unsurlardan biri, dengeli mineral yapısı ve ideal pH seviyesidir.
DOĞAL KAYNAK KALİTESİ VE MİNERAL DENGESİ
Doğal kaynak sularında aranan en önemli unsurlardan biri, dengeli mineral yapısı ve ideal pH seviyesidir.
Bağımsız analizler ve laboratuvar sonuçlarına göre Buzdağı, Taşkesti, Fuska ve Munzur gibi markalar, işlenmemiş doğal yapısı ve yüksek pH değerleriyle lezzet testlerinde sıkça üst sıralarda yer alıyor.
Cam ambalaj seçenekleri ve kaynağındaki saflık, bu markaları sağlık bilinci yüksek tüketiciler için cazip birer alternatif haline getiriyor.
TÜKETİCİ TERCİHLERİNDE ÖNE ÇIKAN DEVLER
Geniş dağıtım ağları ve yıllardır değişmeyen içim kalitesiyle Erikli, Hayat, Pınar ve Abant gibi markalar da Türkiye'deki milyonlarca hanenin ilk tercihi olmaya devam ediyor.
Hafif içimleri ve güvenilir dolum tesisleriyle öne çıkan bu markalarda tüketiciler, özellikle 7.5 ve üzeri pH değerine sahip ürünleri seçmeye özen gösteriyor.
Sağlıklı bir su tercihi yaparken kaynağın rakımı, ambalaj türü ve sodyum oranına dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor.