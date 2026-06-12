Türkiye'de en çok kullanılan otomobilin üretimi duruyor: Süre verildi

Türkiye otomotiv sektörünün son senelerde öne çıkan modellerinden biri olan Fiat Egea için üretimin sonuna geliniyor. Tofaş'ın Bursa'daki fabrikasında uzun yıllardır üretilen ve hem iç pazarda hem de ihracatta geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan modelin üretiminin 30 Haziran 2026 tarihinde sona ermesi bekleniyor.