Yeniçağ Gazetesi
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Türkiye'de en çok kullanılan otomobilin üretimi duruyor: Süre verildi

Türkiye'de senelerdir en çok tercih edilen otomobillerden birine imza atan otomotiv devi Fiat Egea, geniş kullanıcı kitlesine ulaşan modelinin üretimine veda etmeye hazırlanıyor. Otomobilin üretimi iki hafta sonra sona erecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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Türkiye'de en çok kullanılan otomobilin üretimi duruyor: Süre verildi - Resim: 1

Türkiye otomotiv sektörünün son senelerde öne çıkan modellerinden biri olan Fiat Egea için üretimin sonuna geliniyor. Tofaş'ın Bursa'daki fabrikasında uzun yıllardır üretilen ve hem iç pazarda hem de ihracatta geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan modelin üretiminin 30 Haziran 2026 tarihinde sona ermesi bekleniyor.

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Türkiye'de en çok kullanılan otomobilin üretimi duruyor: Süre verildi - Resim: 2

YENİ DÖNEM HAZIRLIKLARI

Egea, üretim hayatını sonlandırırken, Tofaş da Bursa tesislerinde yeni bir döneme hazırlanıyor. Stellantis ortaklığı sonrasında üretim stratejisini yeniden şekillendiren şirket, ilk aşamada K0 projesi kapsamında yeni nesil ticari araçların üretimine odaklanmış durumda.

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Türkiye'de en çok kullanılan otomobilin üretimi duruyor: Süre verildi - Resim: 3

Tofaş'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurduğu 2025 yılı finansal sonuçları ve yatırımcılarla yapılan değerlendirme toplantılarında paylaşılan detaylar, şirketin önümüzdeki döneme ilişkin planlarını ortaya koydu.

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Türkiye'de en çok kullanılan otomobilin üretimi duruyor: Süre verildi - Resim: 4

Buna göre, Egea'nın üretiminin sona ermesinden sonra Bursa fabrikasında yeni modellerin üretimine geçilmesi için çalışmalar devam ettiriliyor.

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Türkiye'de en çok kullanılan otomobilin üretimi duruyor: Süre verildi - Resim: 5

SUV DÖNEMİ BAŞLIYOR

Fiat Egea'nın üretiminin sona ermesiyle beraber markanın Türkiye'deki ürün stratejisinde de önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor.

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Türkiye'de en çok kullanılan otomobilin üretimi duruyor: Süre verildi - Resim: 6

Uzun senelerdir sedan modellerle pazarda güçlü bir konumda bulunan marka, yeni dönemde SUV ve crossover segmentlerine daha fazla odaklanacak.

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Türkiye'de en çok kullanılan otomobilin üretimi duruyor: Süre verildi - Resim: 7

Böylece Türkiye otomotiv pazarında uzun seneler boyunca öne çıkan modellerden biri olan Fiat Egea üretim hattına veda ederken, yerini değişen tüketici beklentilerine uygun olarak geliştirilen yeni nesil araçlar alacak.

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