Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye'deki e-mobilite dönüşümünün hızını ortaya koyan "Elektrikli Araç ve Şarj Altyapısı Projeksiyonu" raporunu yayımladı. Veriler, elektrikli araç sayısının ve şarj altyapısının 2024 yılı tahminlerinin çok üzerinde bir büyüme kaydettiğini gösteriyor.
EPDK’nın tahminleri altüst oldu: Türkiye’de elektrikli araçlar ezberleri bozdu
EPDK'nin yayımladığı rapora göre Türkiye'de elektrikli araç sayısı, 2024 yılı yüksek projeksiyon senaryolarını da geride bırakarak 2026 yılı Mart ayı sonu itibarıyla 411 bin 796'ya ulaştı. Ülke genelindeki ticari şarj soketi sayısı ise 41 bin 938'e yükselerek büyük bir ivme yakaladı.
En Yüksek Senaryo Bile Geride Kaldı
EPDK'nin 2024 yılı projeksiyon raporunda, 2025 yılı için iyimser (yüksek) senaryoda elektrikli araç sayısı 361 bin 893, orta senaryoda ise 269 bin 154 olarak tahmin edilmişti. Ancak 2025 yıl sonu itibarıyla ulaşılan 373 bin 733 adetlik veri, en yüksek beklentiyi dahi geride bıraktı.
Türkiye'de 2019 yılında sadece 1.465 olan elektrikli araç stoğu, 6 yılda yüzde 25.400 oranında rekor bir artış gösterdi. 2026 yılı Mart ayı sonu verilerine göre ise toplam elektrikli araç sayısı 411 bin 796'ya ulaştı. Bu araçların 408 bin 314'ünü otomobiller oluştururken; kalan bölümü kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs ve traktörlerden meydana geldi.
Şarj Altyapısında Avrupa Standartları Yakalandı
Araç sayısındaki artışa paralel olarak şarj altyapısında da hızlı bir gelişim kaydedildi. 2022 yılı sonunda 1.710 istasyon ve 2.951 ünite olan şarj altyapısı, 2023 sonunda 5.682 istasyon ve 10.471 üniteye ulaştı. 2023'te toplam şarj noktası sayısı 11.812 olurken, DC (hızlı şarj) oranı yüzde 30 olarak belirlendi.
2026 Mart sonu itibarıyla ticari olarak hizmet sunan toplam şarj soketi sayısı 41 bin 938'e yükseldi. Bu soketlerin; 23 bin 900 adedi AC (normal şarj), 18 bin 038 adedi DC (hızlı şarj) olarak kayıtlara geçti. Türkiye genelindeki şarj noktalarının yaklaşık yüzde 43'ünü oluşturan DC hızlı şarj altyapısı; Norveç, Almanya ve Fransa gibi Avrupa'nın e-mobilite lideri ülkeleriyle rekabet edecek düzeye ulaştı.
Raporda öne çıkan diğer istatistikler Türkiye'deki altyapının verimliliğini ortaya koydu:
Şarj noktası başına düşen araç sayısı: Dünya genelinde yaklaşık 11 araç iken, Türkiye'de bu oran 9,8 seviyesinde. Araç başına düşen halka açık şarj kapasitesi: Küresel ortalama 2,8 kW düzeyindeyken, Türkiye'de 7,75 kW olarak gerçekleşti.
Şarj Tüketiminin yüzde 62,95'i Yeşil Enerjiden
2025 yılı boyunca halka açık şarj ağlarında toplam 458 bin 516 MWh elektrik tüketimi gerçekleşti. Çevre dostu dönüşümün bir parçası olarak bu tüketimin 288 bin 629 MWh'lik kısmı (yaklaşık yüzde 62,95'i) yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandı ve yeşil enerji sertifikasıyla belgelendi. Aynı dönemde toplam 21 milyon 701 bin 880 şarj işlemi yapılırken, toplam şarj süresi 20 milyon 443 bin saat oldu. İşlem başına ortalama elektrik tüketimi ise 21,13 kWh olarak hesaplandı.
Gelecek Projeksiyonları ve Şebeke Durumu
EPDK'nin nisan ayında güncellediği uzun vadeli projeksiyon senaryolarına göre, elektrikli araç sayısının orta senaryoda;
2030 yılında 2 milyon 295 bin 927 adede,
2035 yılında 5 milyon 629 bin 051 adede,
2040 yılında ise 10 milyon 595 bin 970 adede ulaşması bekleniyor. Yüksek senaryoda ise 2040 beklentisi 13 milyon adedi aşıyor.
Toplam şarj soketi sayısının ise orta senaryoya göre 2030'da 127 bin 51'e, 2035'te 199 bin 174'e ve 2040'ta 328 bin 54'e çıkacağı öngörülüyor. Avrupa ve ABD'de elektrikli araçların şebekeye getireceği yük bir risk unsuru olarak görülse de Türkiye için büyük bir tehlike öngörülmüyor. Türkiye Ulusal Enerji Planı'na göre toplam elektrik tüketiminin 2030'da 455,3 TWh, 2035'te ise 510,5 TWh olması bekleniyor. Elektrikli araçların toplam tüketim içindeki payı en yüksek senaryoda dahi 2030'da yaklaşık yüzde 2, 2035'te ise yüzde 4 seviyesinde kalacağı için elektrik şebekesi üzerinde büyük bir risk oluşturmayacağı belirtiliyor.