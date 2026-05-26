EPDK’nın tahminleri altüst oldu: Türkiye’de elektrikli araçlar ezberleri bozdu

Gelecek Projeksiyonları ve Şebeke Durumu

EPDK'nin nisan ayında güncellediği uzun vadeli projeksiyon senaryolarına göre, elektrikli araç sayısının orta senaryoda;

2030 yılında 2 milyon 295 bin 927 adede,

2035 yılında 5 milyon 629 bin 051 adede,

2040 yılında ise 10 milyon 595 bin 970 adede ulaşması bekleniyor. Yüksek senaryoda ise 2040 beklentisi 13 milyon adedi aşıyor.

Toplam şarj soketi sayısının ise orta senaryoya göre 2030'da 127 bin 51'e, 2035'te 199 bin 174'e ve 2040'ta 328 bin 54'e çıkacağı öngörülüyor. Avrupa ve ABD'de elektrikli araçların şebekeye getireceği yük bir risk unsuru olarak görülse de Türkiye için büyük bir tehlike öngörülmüyor. Türkiye Ulusal Enerji Planı'na göre toplam elektrik tüketiminin 2030'da 455,3 TWh, 2035'te ise 510,5 TWh olması bekleniyor. Elektrikli araçların toplam tüketim içindeki payı en yüksek senaryoda dahi 2030'da yaklaşık yüzde 2, 2035'te ise yüzde 4 seviyesinde kalacağı için elektrik şebekesi üzerinde büyük bir risk oluşturmayacağı belirtiliyor.