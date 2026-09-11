Türkiye’de çöpten büyük define bulundu: 128 parçalık tarihi eser

Fakat 128 parça tarihi esere 30 bin TL fiyat biçtiler ve ‘itiraz etmek istiyorsan sen bize 16 bin TL ver üst komisyon kuralım' dediler.

Bize verdikleri bir asgari ücret, üstüne de itiraz edince 16 bin TL istiyorlar. Biz ceza da yatsak, iki müze memuru bize üstten konuşsa da biz devletimize küsmeyiz. Gerekenin yapılmasını bekliyoruz" dedi.