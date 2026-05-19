Türkiye'de 2. Lig'e düşen takımdaydı: Dünya Kupası'nda Portekiz'e karşı oynayacak

Sezonun ilk devresinde Sakaryaspor formasıyla 20 maçta 8 gol atıp 3 assit yapan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, devre arasında Yunanistan Ligi ekiplerinden Larissa'ya transfer oldu. Sakaryaspor, ise TFF 1. Lig'de küme düştü ve önümüzdeki sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek.