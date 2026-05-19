Türkiye'de 2. Lig'e düşen takımdaydı: Dünya Kupası'nda Portekiz'e karşı oynayacak

Türkiye'de 2. Lig'e düşen takımdaydı: Dünya Kupası'nda Portekiz'e karşı oynayacak

Demokratik Kongo Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası K Grubu’nda Portekiz Millî Futbol Takımı, Kolombiya ve Özbekistan ile karşılaşacak kadrosunu açıkladı. Kadroda, sezonun ilk yarısını küme düşen Sakaryaspor’da geçiren orta saha oyuncusu da yer aldı.

İbrahim Doğanoğlu
2026 Dünya Kupası heyecanı 11 Haziran – 19 Temmuz tarihleri arasında yaşanacak.

ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvada 48 ülke mücadele edecek ve 12 grup yer alacak.

Öte yandan turnuva öncesi kadro tercihleri ve futbolcu seçimleri de dikkat çekiyor.

2025-26 sezonunun ilk devresini Sakaryaspor’da geçiren Demokratik Kongolu futbolcu Gael Kakuta, ülkesinin Dünya Kupası kadrosuna davet edildi.

İşte Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Dünya Kupası kadrosu:

Kaleciler: Timothy Fayulu (Noah), Lionel Mpasi (Le Havre), Mathieu Espolo (Standard).

Savunmacılar: Aaron Wan-Bissaka (West Ham), Gédéon Kalulu (Aris), Chancel Mbemba (Lille), Axel Tuanzebe (Burnley), Dylan Batubinsika (Larissa), Rocky Bushiri (Hibernian), Arthur Masuaku (Lens), Joris Kayembe (Genk).

Orta sahalar: Samuel Moutoussami (Atromitos), Ngalay Mukau (Lille), Gael Kakuta (Larissa), Noah Sadiki (Sunderland), Edo Kayembe (Watford).

Forvetler: Theo Bongonda (Spartak M), Nathaniel Mbuku (Montpellier), Cedric Bakambu (Betis), Simon Banza (Al Jazira), Fiston Mayele (Pyramids), Yoane Wissa (Newcastle), Brian Chipenga (Castellón), Meschack Elia (Alanyaspor).

Sezonun ilk devresinde Sakaryaspor formasıyla 20 maçta 8 gol atıp 3 assit yapan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, devre arasında Yunanistan Ligi ekiplerinden Larissa'ya transfer oldu. Sakaryaspor, ise TFF 1. Lig'de küme düştü ve önümüzdeki sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek.

Yeni takımında 11 maça çıkan Kakuta, bu süreçte 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

K GRUBU

K Grubu'nda yer alan D. Kongo'nun rakipleri ise; Portekiz, Kolombiya ve Özbekistan.

