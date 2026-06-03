Türkiye’de 10 ili bu tehlike sardı: 3’ü İstanbul’a komşu: Kuraklık sorunu

“SEL VE TAŞKIN RİSKİ ARTABİLİYOR”

Bir bölgede aynı yıl içinde hem kuraklık hem de taşkın yaşanabiliyor. Yağışın toplam miktarı kadar ne zaman ve hangi şiddette düştüğü de önem taşıyor. Kuruyan toprak ani ve şiddetli yağışları ememediği için sel ve taşkın riski artabiliyor. Meteorolojik kuraklık büyük ölçüde hafiflemiş olsa da hidrolojik kuraklığın tamamen sona erdiğini söylemek için erken. Özellikle Marmara, Ege, İç Anadolu'nun bazı kesimleri ve Batı Karadeniz'de su kaynaklarının toparlanması için zamana ihtiyaç var.