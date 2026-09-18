Yeniçağ Gazetesi
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Türkiye listeye damga vurdu: En iyi 100 kıymalı yemek belli oldu

Dünya mutfaklarını puanlayan TasteAtlas'ın en iyi 100 kıymalı yemek listesi açıklandı. Türk mutfağından 20'den fazla lezzetin yer aldığı sıralamada Türkiye zirveyi de kimseye bırakmadı. İlk sırada yer alan lezzet ise merak uyandırdı.

Kaynak: Diğer
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Türkiye listeye damga vurdu: En iyi 100 kıymalı yemek belli oldu - Resim: 1

Dünya mutfaklarını farklı kategorilerde değerlendiren gastronomi platformu TasteAtlas'ın en iyi kıymalı yemeklere ilişkin sıralaması gündem oldu. Türk mutfağı, köfteden kebaba ve dolmaya kadar çok sayıda lezzetiyle listede kendisine yer buldu.

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Türkiye listeye damga vurdu: En iyi 100 kıymalı yemek belli oldu - Resim: 2

Listenin üst sıralarında Türkiye'den birden fazla yemek bulunurken, birincilik de Türk mutfağına gitti. TasteAtlas, sıralamalarının kullanıcı değerlendirmelerine dayandığını ve bunların kesin bir küresel sonuç olarak görülmemesi gerektiğini belirtiyor.

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Türkiye listeye damga vurdu: En iyi 100 kıymalı yemek belli oldu - Resim: 3

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 10 KIYMALI YEMEĞİ

10. Chelo Kabab – İran / 4.4

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Türkiye listeye damga vurdu: En iyi 100 kıymalı yemek belli oldu - Resim: 4

9. Banjalučki Cevapi – Bosna Hersek / 4.4

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Türkiye listeye damga vurdu: En iyi 100 kıymalı yemek belli oldu - Resim: 5

8. Islama Köftesi – Türkiye / 4.4

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Türkiye listeye damga vurdu: En iyi 100 kıymalı yemek belli oldu - Resim: 6

7. Polpette Al Sugo – İtalya / 4.4

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Türkiye listeye damga vurdu: En iyi 100 kıymalı yemek belli oldu - Resim: 7

6. Leskovacki Rostilj – Sırbistan / 4.4

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Türkiye listeye damga vurdu: En iyi 100 kıymalı yemek belli oldu - Resim: 8

5. Cevapi – Bosna Hersek / 4.4

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Türkiye listeye damga vurdu: En iyi 100 kıymalı yemek belli oldu - Resim: 9

4. Adana Kebabı – Türkiye / 4.4

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Türkiye listeye damga vurdu: En iyi 100 kıymalı yemek belli oldu - Resim: 10

3. Sarajevski Cevapi – Bosna Hersek / 4.4

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Türkiye listeye damga vurdu: En iyi 100 kıymalı yemek belli oldu - Resim: 11

2. Beyti Kebabı – Türkiye / 4.4

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Türkiye listeye damga vurdu: En iyi 100 kıymalı yemek belli oldu - Resim: 12

1. Tire Köftesi – Türkiye / 4.5

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Türkiye listeye damga vurdu: En iyi 100 kıymalı yemek belli oldu - Resim: 13

İLK 100'E GİREN TÜRK LEZZETLERİ

Türkiye yalnızca ilk sıralarda değil, listenin geneline yayılan çok sayıda yemeğiyle dikkat çekti. Kullanıcının paylaştığı sıralamaya göre ilk 100'de yer alan Türk lezzetleri şöyle:

1. Tire Köftesi – 4.5
2. Beyti Kebabı – 4.4
4. Adana Kebabı – 4.4
8. Islama Köftesi – 4.4
16. Sarma – 4.4
31. Karnıyarık – 4.3
34. İnegöl Köfte – 4.3
35. Köfte – 4.3
38. Kayseri Yağlaması – 4.3
44. Çiğ Köfte – 4.2
49. İzmir Köfte – 4.1
54. Patlıcan Dolması – 4.0

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Türkiye listeye damga vurdu: En iyi 100 kıymalı yemek belli oldu - Resim: 14

60. İçli Köfte – 4.0
66. Patlıcanlı Kebap – 4.0
67. Akçaabat Köftesi – 4.0
79. Biber Dolması – 3.9
80. Dolma – 3.9
82. Islak Hamburger – 3.9
92. Manisa Kebabı – 3.8
97. Domates Dolması – 3.8
98. Kadınbudu Köfte – 3.8

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Türkiye listeye damga vurdu: En iyi 100 kıymalı yemek belli oldu - Resim: 15

TasteAtlas'ın 15 Eylül 2026'da güncellenen Türkiye'ye özel kıymalı yemekler sayfasında da Beyti kebabı, Adana kebabı, Islama köfte, sarma ve karnıyarık gibi yemekler üst sıralarda bulunuyor; ancak canlı sıralamalar zaman içinde değişebiliyor.

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