İHA sistemi KUZGUN, SAHA Expo 2026 fuarında STM tarafından tanıtıldı.
Türkiye Kuzgun'u sahaya sürüyor: Düşman kaçacak delik arayacak
Türkiye'ye yeni bir stratejik derinlik kazandıran Kuzgun, STM tarafından SAHA 2026'da ilk kez tanıtıldı. Kuzgun, pist gerektirmeden kalkıp 1000 km ötedeki hedefleri vurabilecek.Derleyen: Baran Yalçın
KUZGUN, 1000 kilometreyi aşan operasyon menziline sahip, sabit kanatlı, uzun menzilli bir kamikaze İHA sistemi. STM'nin taktik ve otonom sistemlerdeki birikimini stratejik seviyeye taşıyan bu platform, derin harekat kabiliyetiyle göze çıkıyor ve Türk savunma sanayiinin bu alandaki en önemli adımlarından birini temsil ediyor.
Donanım Haber’de yer alan habere göre, sistem tamamen otonom uçuş yöntemine sahip; GNSS destekli seyrüsefer sistemi nedeniyle yüksek hassasiyetle hedefe yöneliyor.
Pist ihtiyacı gözetmeksizin roket destekli kalkış veya fırlatma yöntemiyle harekete geçebilen KUZGUN, farklı coğrafyalarda hızla konuşlandırılabiliyor. GNSS karıştırmaya karşı dayanıklı yapısı ise elektronik savaş ortamında da etkin çalışmasına imkân sağlıyor.
Düşük radar iziyle hava savunma sistemlerine karşı tespit edilme olasılığını minimize eden KUZGUN, sınır ötesi operasyonlarda ve düşman hattı gerisindeki kritik hedeflere yönelik görevlerde ciddi bir avantaj sağlıyor.
Kalkış ağırlığı 200 kg, uçuş süresi 6 saat, haberleşme menzili 60 km ve görev irtifası 3500 metre olarak ifade edilen sistem, özel harp başlığıyla maksimum etki yaratmak üzere tasarlanmış.
Şahid-136 başta olmak üzere benzer sınıftaki sistemlerin son dönem çatışmalarında oynadığı kritik role bakıldığında, KUZGUN'un ne denli stratejik bir boşluğu kapattığı çok daha net ortaya çıkıyor. Maliyet etkin savaş konsepti açısından değerlendirildiğinde, bu tür sistemlerin çok sayıda üretilmesi savunma caydırıcılığı bakımından son derece büyük önem taşıyor.