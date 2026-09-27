Montella'dan kadroya sürpriz dokunuş: A Milli Takım'ın İtalya maçı muhtemel 11'i

MANCINI BÜYÜK DEĞİŞİKLİK YAPMAYACAK

Mancini İtalya teknik direktörlüğünde ikinci dönemindeki ilk resmi sınavında Belçika'ya karşı alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından ağır eleştirilere maruz kaldı.

Deneyimli teknik adam buna rağmen ilk maça oranla büyük değişiklikler yapmayacağını açıkladı:

"Taktik olarak da yarın fazla bir değişiklik olmayacak. Türkiye çok iyi bir takım. Montella da çok iyi ve çok iyi oyuncuları var. Nasıl oynayacağımızı yarın göreceğiz."