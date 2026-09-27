Montella'dan kadroya sürpriz dokunuş: A Milli Takım'ın İtalya maçı muhtemel 11'i

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci karşılaşmasında İtalya'yı konuk edecek.
Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, Bursa'da oynanacak mücadelede Uluslar Ligi'ndeki ilk galibiyetini almaya çalışacak.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci karşılaşmasında İtalya'yı konuk edecek.
Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, Bursa'da oynanacak mücadelede Uluslar Ligi'ndeki ilk galibiyetini almaya çalışacak.
Türkiye, grubun ilk karşılaşmasında Kocaeli'de Fransa'yı ağırlamış, başa baş geçen mücadeleyi Kylian Mbappe'nin ikinci yarıda attığı golle 1-0 kaybetmişti.
İtalya da turnuvaya yenilgiyle başladı. Roberto Mancini yönetimindeki Gök Mavililer, sahasında Belçika'ya 2-0 mağlup oldu. Böylece Bursa'daki mücadele, ilk haftayı puansız kapatan iki takımın karşılaşmasına sahne olacak.
TÜRKİYE 656. MAÇINA ÇIKACAK
A Milli Takım, İtalya karşılaşmasıyla tarihinde 656. kez sahaya çıkacak.
Ay-Yıldızlı ekip, 103 yıllık tarihinde geride kalan 655 karşılaşmanın 366'sını resmi, 289'unu ise özel maçlarda oynadı.
Türkiye bu karşılaşmalarda biri hükmen olmak üzere 260 galibiyet elde ederken, 151 kez sahadan beraberlikle ayrıldı ve 244 karşılaşmayı kaybetti.
MONTELLA BU KEZ ÜLKESİNE KARŞI
Karşılaşmanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise Vincenzo Montella olacak.
A Milli Takım'ın İtalyan teknik direktörü, bu kez doğup büyüdüğü ülkenin milli takımına karşı Türkiye'nin başarısı için kulübede yer alacak.
TÜRKİYE-İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye ile İtalya arasındaki UEFA Uluslar A Ligi karşılaşması 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'daki Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.
Mücadele saat 21.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.
MAÇI MICHAEL OLIVER YÖNETECEK
Kritik karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çalacak.
Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek. Dördüncü hakem Darren England olacak.
Karşılaşmada Stuart Attwell VAR, Matthew Donohue ise AVAR olarak görev yapacak.
MANCINI BÜYÜK DEĞİŞİKLİK YAPMAYACAK
Mancini İtalya teknik direktörlüğünde ikinci dönemindeki ilk resmi sınavında Belçika'ya karşı alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından ağır eleştirilere maruz kaldı.
Deneyimli teknik adam buna rağmen ilk maça oranla büyük değişiklikler yapmayacağını açıkladı:
"Taktik olarak da yarın fazla bir değişiklik olmayacak. Türkiye çok iyi bir takım. Montella da çok iyi ve çok iyi oyuncuları var. Nasıl oynayacağımızı yarın göreceğiz."
MONTELLA'DAN KADROYA İNCE AYAR
Fransa karşılaşmasının ardından Montella'nın İtalya'ya karşı ilk 11'de bazı değişiklikler yapması bekleniyor.
Kırmızı kart gören Uğurcan Çakır'ın cezalı olması nedeniyle Altay Bayındır'ın kaleyi devralması beklenirken ilk maçta 11'de sahaya çıkan Can Uzun ve Oğuz Aydın da kulübeye çekilebilir.
ORKUN KÖKÇÜ BELİRSİZLİĞİ
Milli Takım'da durumu merak edilen futbolcuların başında Orkun Kökçü geliyor.
Ayak parmağındaki ağrı nedeniyle kampın başlangıcından itibaren antrenmanlarda sıkıntı yaşayan Orkun, Fransa karşılaşmasında forma giyememişti.
25 yaşındaki orta saha daha sonra takımdan ayrı çalışmalara başlarken, İtalya karşılaşması öncesindeki son antrenmanda takımla birlikte sahaya çıktı. Buna karşın Orkun'un muhtemel ilk 11'de yer alması beklenmiyor.
TÜRKİYE-İTALYA MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Deniz Gül.
İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Calafiori, Barella, Frattesi, Tonali, Kean, Cambiaghi, Esposito.
A MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSU
Kaleciler: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır.
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç, Zeki Çelik.
Orta saha: İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan.
Forvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Yunus Akgün, Can Uzun, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın.