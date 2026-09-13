Türkiye haritası kıpkırmızı oldu: Böylesi daha önce hiç görülmedi

Bir gün önceki rekor da dayanamadı

Kurnaz, 11 Eylül'de sıcaklık açısından rekor seviyeye ulaşıldığını, ancak bu rekorun yalnızca bir gün sürdüğünü açıkladı. 12 Eylül'deki değerler bir önceki günün seviyesini de geride bıraktı.