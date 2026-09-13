Türkiye haritası kırmızıya döndü
Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Levent Kurnaz, 12 Eylül 2026'ya ait sıcaklık anomalisi haritasını paylaştı. Haritada Türkiye'nin neredeyse tamamının kırmızı ve koyu kırmızı tonlara bürünmesi dikkat çekti.
Türkiye haritası kıpkırmızı oldu: Böylesi daha önce hiç görülmedi
Türkiye genelinde sıcaklıklar eylül ortasında dikkat çekici seviyelere ulaştı. 1681 istasyondan alınan verilere göre sıcaklıklar ortalamadan 7,1 derece daha yüksek ölçüldü. Prof. Dr. Levent Kurnaz, 11 Eylül’de kırılan rekorun bir gün sonra yeniden aşıldığını açıkladı.Kaynak: Diğer
Türkiye haritası kırmızıya döndü
1681 istasyondan gelen veriler karşılaştırıldı
Harita, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün maksimum sıcaklık gözlemleri ile 1971-2000 döneminin günlük ortalamalarının karşılaştırılmasıyla hazırlandı. Çalışmada Türkiye genelindeki 1681 istasyondan elde edilen veriler kullanıldı.
Neredeyse Türkiye'nin tamamı normalin üzerinde
Kurnaz, ülkedeki istasyonların neredeyse tamamında sıcaklıkların 1971-2000 ortalamasının üzerinde gerçekleştiğini belirtti.
Fark 7,1 dereceye ulaştı
Verilerin en dikkat çekici taraflarından biri sıcaklık anomalisi oldu. İstasyonlarda ölçülen sıcaklıkların ortalama olarak normal değerlerin 7,1 derece üzerinde gerçekleştiği belirtildi.
Bir gün önceki rekor da dayanamadı
Kurnaz, 11 Eylül'de sıcaklık açısından rekor seviyeye ulaşıldığını, ancak bu rekorun yalnızca bir gün sürdüğünü açıkladı. 12 Eylül'deki değerler bir önceki günün seviyesini de geride bıraktı.
“Yanmıyor olabiliriz ama...”
Yazın en sıcak döneminin geride kalması nedeniyle yüksek sıcaklık anomalisi temmuz ve ağustos aylarındaki kadar bunaltıcı hissedilmiyor. Ancak ölçümler, mevsim normallerinden oldukça büyük bir sapmaya işaret ediyor.
El Nino vurgusu dikkat çekti
Kurnaz değerlendirmesinde El Nino'ya da dikkat çekti. Tropikal Pasifik'teki deniz yüzeyi sıcaklıklarının olağandışı yükselmesiyle ortaya çıkan El Nino, dünyanın farklı bölgelerindeki sıcaklık ve yağış düzenlerini etkileyebiliyor.