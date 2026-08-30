Ev İşleri ve Düzen Toplama
Hafta içi biriken temizlik, çamaşır ve düzenleme işleri hafta sonuna sarkıyor. Araştırmalar, hafta sonu günlerinde ev işlerine ayrılan zamanın hafta içine göre belirgin şekilde arttığını gösteriyor.
Türkiye hafta sonunu nasıl geçiriyor? İşte en çok yapılan 10 aktivite
Haftanın yorgunluğunu üzerinden atmak isteyen Türkiye, hafta sonlarını nasıl değerlendiriyor? Yerli ve yabancı araştırmalardan, uzman görüşlerinden ve güncel eğilim raporlarından derlediğimiz bilgilere göre işte en çok tercih edilen 10 hafta sonu aktivitesi...Haber Merkezi
Ev İşleri ve Düzen Toplama
Ekran Başında Dinlenmek
Dizi, film ya da televizyon izlemek, boş vakit aktiviteleri arasında en çok zaman ayrılan uğraş olmaya devam ediyor. Günün büyük bölümü kanepede, ekran karşısında geçiyor.
Telefon ve Oyun Konsolu Keyfi
Sosyal medya, mobil oyunlar ve bilgisayar başında geçirilen süre son yıllarda belirgin bir artış gösteriyor. Genç kuşaklar bu kategoride açık ara önde.
Doğa Yürüyüşü ve Açık Hava Sporları
Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler için parklar, ormanlık alanlar ve yürüyüş parkurları hafta sonlarının vazgeçilmezi. Bisiklete binmek ve koşuya çıkmak da bu kategoride öne çıkıyor.
Keyifli Bir Kahvaltı Sofrası
Özellikle pazar sabahları uzun ve keyifli kahvaltılar yapmak, birçok kişi için hafta sonunun en sevilen ritüellerinden biri. Bu uğurda şehrin öbür ucundaki mekânlara gitmekten çekinmeyenler bile var.
Alışveriş ve Bit Pazarı Turları
AVM gezmek, antikacı ve sahaf turlarına çıkmak, bit pazarlarını keşfetmek hem vakit geçirmenin hem de yeni şeyler bulmanın popüler bir yolu haline geldi.
Arkadaşlarla veya Aileyle Sosyalleşmek
Kahve buluşmaları, sohbetler ve aile ziyaretleri klasikleşmiş bir hafta sonu alışkanlığı. Ancak araştırmalar bu tür sosyalleşme oranının son on yılda azalma eğiliminde olduğuna dikkat çekiyor.
Masa Oyunu Turnuvaları ve Kaçış Odaları (Escape Room)
Tabu, Uno, Monopoly gibi klasik masa oyunları aile buluşmalarının vazgeçilmezi olmaya devam ederken, arkadaş gruplarında kaçış odaları giderek daha fazla ilgi görüyor.
Sinema, Tiyatro ve Kültür-Sanat Etkinlikleri
Vizyondaki bir filmi izlemek ya da şehrin tiyatrolarını takip etmek, hem eğlenceli hem de kültürel açıdan doyurucu bir hafta sonu seçeneği olarak öne çıkıyor.
Kısa Kaçamaklar ve Şehir Dışı Geziler
Yoğun iş temposu insanları uzun tatiller yerine 1-2 günlük kısa kaçamaklara yöneltiyor. Yakın şehirlere, doğa kamplarına veya butik otellere yapılan hafta sonu gezileri son dönemde artış gösteriyor.
Bu liste, TÜİK, ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) Zaman Kullanımı Anketi, YouGov araştırmaları ve çeşitli seyahat/yaşam tarzı kaynaklarından derlenen bilgiler ışığında hazırlanmıştır.