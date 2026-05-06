Türkiye'de günden güne değişen siyasi söylemler, vatandaşların oy tercihlerini etkiliyor. Vatandaşlara bugün seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz sorusuna verdiği cevaplar 11 anket şirketinin Nisan ayı ortalamasında birleştirildi.
Türkiye bu anket sonuçlarını konuşacak, 11 şirketin ortalamasında fark %1,5
Siyasette seçim atmosferine doğru gidilirken araştırma şirketlerinin anket sonuçları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Nisan ayında 11 araştırma şirketinin ortalaması belli oldu.Yunus Arıkan
Optimar, GENAR, Plato, Çağdaş, Özdemir, HND, Ankara, Birebir, Metropol, Siyasetin Nabzı ve İlsa Araştırma şirketlerinin verilerine göre partilerin oy oranları hesaplandı.
İşte 11 anket şirketinin ortalamasına göre partilerin oy oranı
% 31.8 CHP
% 30.3 AK Parti
% 8.8 İYİ Parti
% 8.8 DEM Parti
% 6.5 MHP
% 3.4 Yeniden Refah Partisi
% 2.9 Zafer Partisi
% 2.8 Anahtar Parti
% 4.7 Diğer
Kaynak: Haber Merkezi