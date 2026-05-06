Yeniçağ Gazetesi
06 Mayıs 2026 Çarşamba
İstanbul 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Türkiye bu anket sonuçlarını konuşacak, 11 şirketin ortalamasında fark %1,5

Türkiye bu anket sonuçlarını konuşacak, 11 şirketin ortalamasında fark %1,5

Siyasette seçim atmosferine doğru gidilirken araştırma şirketlerinin anket sonuçları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Nisan ayında 11 araştırma şirketinin ortalaması belli oldu.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
Haberi Paylaş
Türkiye bu anket sonuçlarını konuşacak, 11 şirketin ortalamasında fark %1,5 - Resim: 1

Türkiye'de günden güne değişen siyasi söylemler, vatandaşların oy tercihlerini etkiliyor. Vatandaşlara bugün seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz sorusuna verdiği cevaplar 11 anket şirketinin Nisan ayı ortalamasında birleştirildi.

1 12
Türkiye bu anket sonuçlarını konuşacak, 11 şirketin ortalamasında fark %1,5 - Resim: 2

Optimar, GENAR, Plato, Çağdaş, Özdemir, HND, Ankara, Birebir, Metropol, Siyasetin Nabzı ve İlsa Araştırma şirketlerinin verilerine göre partilerin oy oranları hesaplandı.

2 12
Türkiye bu anket sonuçlarını konuşacak, 11 şirketin ortalamasında fark %1,5 - Resim: 3

İşte 11 anket şirketinin ortalamasına göre partilerin oy oranı

3 12
Türkiye bu anket sonuçlarını konuşacak, 11 şirketin ortalamasında fark %1,5 - Resim: 4

% 31.8 CHP

4 12
Türkiye bu anket sonuçlarını konuşacak, 11 şirketin ortalamasında fark %1,5 - Resim: 5

% 30.3 AK Parti

5 12
Türkiye bu anket sonuçlarını konuşacak, 11 şirketin ortalamasında fark %1,5 - Resim: 6

% 8.8 İYİ Parti

6 12
Türkiye bu anket sonuçlarını konuşacak, 11 şirketin ortalamasında fark %1,5 - Resim: 7

% 8.8 DEM Parti

7 12
Türkiye bu anket sonuçlarını konuşacak, 11 şirketin ortalamasında fark %1,5 - Resim: 8

% 6.5 MHP

8 12
Türkiye bu anket sonuçlarını konuşacak, 11 şirketin ortalamasında fark %1,5 - Resim: 9

% 3.4 Yeniden Refah Partisi

9 12
Türkiye bu anket sonuçlarını konuşacak, 11 şirketin ortalamasında fark %1,5 - Resim: 10

% 2.9 Zafer Partisi

10 12
Türkiye bu anket sonuçlarını konuşacak, 11 şirketin ortalamasında fark %1,5 - Resim: 11

% 2.8 Anahtar Parti

11 12
Türkiye bu anket sonuçlarını konuşacak, 11 şirketin ortalamasında fark %1,5 - Resim: 12

% 4.7 Diğer

12 12
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro