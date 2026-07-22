Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Şoray’ın etkinlikten paylaşılan son fotoğrafları, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Kullanıcılar, sadeliği ve zarafetiyle ışıldayan usta oyuncuya övgü dolu yorumlar yağdırdı.
Türkan Şoray’ın zarafeti büyüledi: Davete damga vurdu
Yeşilçam’ın efsanevi ismi, Türkan Şoray, katıldığı davetteki şıklığı ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle adeta zamanı durdurdu. Beyazlar içindeki zarif kombini, doğal güzelliği ve güler yüzüyle tüm bakışları üzerine toplayan 81 yaşındaki usta sanatçı, görenleri bir kez daha kendine hayran bıraktı.Kaynak: Diğer
Geçtiğimiz haftalarda kızı Yağmur Ünal ile birlikte üniversite öğrencilerine burs sağlamak amacıyla düzenlenen anlamlı bir organizasyona da katılan usta sanatçı, hem toplumsal duyarlılığı hem de estetik duruşuyla takdir toplamaya devam ediyor.
SİNEMANIN ALTIN HARFLERLE YAZILMIŞ EFSANESİ: TÜRKAN ŞORAY
28 Haziran 1945’te İstanbul’da dünyaya gelen Türkan Şoray; oyunculuk, yönetmenlik ve senaristlik kariyerinin yanı sıra "Devlet Sanatçısı" unvanıyla Türkiye'nin en kıymetli kültür simgelerinden biridir.
Tesadüfle Başlayan Dev Kariyer: Şoray, henüz 15 yaşındayken ev sahiplerinin kızı Emel Yıldız ile gittiği bir film setinde ünlü yönetmen Türker İnanoğlu’nun dikkatini çekti. Bu tesadüfün ardından 1960 yapımı "Köyde Bir Kız Sevdim" filmiyle beyazperdeye ilk adımı attı ve kısa sürede Yeşilçam’ın vazgeçilmez yüzü haline geldi.
Dünya Sinema Tarihine Geçen Rekor: Kariyeri boyunca tam 222 filmde rol alan usta oyuncu, dünya sinema tarihinde en çok başrol oynayan kadın oyuncu unvanına sahip olarak kırılması güç bir rekora imza attı.
Dört Yapraklı Yonca: Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Türk sinemasının altın dönemini temsil eden "Dört Yapraklı Yonca"dan biri olarak hafızalara kazındı.
"Selvi Boylum Al Yazmalım", "Vesikalı Yarim", "Sultan", "Bodrum Hakimi", "Acı Hayat" gibi unutulmaz sinema eserlerinin yanı sıra "İkinci Bahar" gibi efsanevi televizyon dizileriyle de nesiller boyu izleyicinin kalbinde taht kurdu.