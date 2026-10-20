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Doğuş Otomotiv, iş ortaklığı olan TÜVTÜRK Güney Araç Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş.’deki yüzde 33,33 oranındaki hisselerinin tamamını devretmek üzere harekete geçti. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, söz konusu satış süreci için 16 Ekim 2026 tarihinde niyet mektubu imzalandığı duyuruldu.

97 MİLYON LİRALIK NOMİNAL PAY SATIŞ MASASINDA

KAP açıklamasında yer alan bilgilere göre; TÜVTÜRK Güney’in 291 milyon 246 bin lira olan toplam sermayesi içerisinde Doğuş Otomotiv’e ait 97 milyon 82 bin lira nominal değerli payların tamamı satışa konu edilecek.

ALICI TARAFLAR TURKA GROUP ŞİRKETLERİ OLDU

İmzalanan niyet mektubu kapsamında alıcı pozisyonunda; Turka Birinci Bölge Araç Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş ve Turka İkinci Bölge Araç Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş. yer aldı.

DEVİR SONRASI PAY ORANI SIFIRLANACAK

Satış işleminin resmiyet kazanıp tamamlanması durumunda Doğuş Otomotiv’in TÜVTÜRK Güney’deki sermaye payı ve oy hakkı yüzde 0 seviyesine inecek.

Hisselerin nihai satış bedeli, işleme ilişkin finansal şartlar ve devrin kesinleşeceği tarih henüz açıklanmadı. Ayrıca işlem için özel bir değerleme raporunun hazırlanmadığı, devir neticesinde oluşabilecek kâr veya zarar tablosunun ise süreç netleştikçe Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatına uygun olarak kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.