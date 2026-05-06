Türk yüzücü Bengisu Avcı, Don't Be Prey Belgeseli'nde

Queens University'deki gösterimde soru-cevap bölümünde de yer alan Bengisu Avcı, "Filmde beş kıta ve dünyanın en acımasız yedi kanalında, Everest kadar tehlikeli, ancak açık sularda gerçekleşen Okyanus Yedilisini aşmak için yola çıkan ve sınırlarını zorlayan kahramanların hikayeleri anlatılıyor. Kafes yok. Dalış kıyafeti yok. Kaçış yok. Sadece insan ve doğa. 3 Ağustos 2018'de Manş Denizi'ni geçişimle başlayan ve tam yedi yıl bir gün süren Ocean's 7 yolculuğumun özellikle Cebelitarık ve zehirli denizanası teması yaşadığım Molokai parkuru filmde yer aldı. Çanakkale'de tarihi yarımadada çekimler yapılırken henüz Ocean's 7'yi bitirmemiştim. İrlanda-Belfast'a ise hayallerine kavuşan bir yüzücü olarak gitmek beni çok mutlu etti" dedi.