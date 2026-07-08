Türk yıldız rekor bonservis bedeliyle Lille'e transfer oldu

'BURAK YILMAZ VE YUSUF YAZICI'NIN İZİNDEN GİTMEK İSTİYORUM'

Transferi sonrası açıklamalarda bulunan Başar Önal, "Lille'e katıldığım için gerçekten çok mutluyum. Bu benim ve ailem için büyük bir adım. Kulübün zihniyeti beni etkiledi ve burada başarılı olacağıma inanıyorum. Harika taraftarları, muhteşem atmosferi ve mükemmel tesisleriyle harika bir kulüp. Burada başarılı olmuş Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı gibi büyük Türk futbolcuların izinden gitmek istiyorum. Takım arkadaşlarımla tanışmak ve çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.