Hollanda'da NEC Nijmegen formasıyla adından söz ettiren Başar Önal, Fransa Ligue 1 ekibi Lille'e transfer oldu.
Türk yıldız rekor bonservis bedeliyle Lille'e transfer oldu
Hollanda'da NEC Nijmegen ile çıkış yakalayarak adından söz ettiren Türk futbolunun yeni yıldız adayı Başar Önal, Fransa Ligue 1 ekibi Lille'e transfer oldu. Genç oyuncu yeni sezonda Carlo Ancelotti'nin oğlu Davide Ancelotti ile çalışacak.Furkan Çelik
NEC NIJMEGEN'İN EN PAHALI SATIŞI OLDU
Geçtiğimiz sezon 34 maçta 9 gol, 9 asistlik performansıyla NEC Nijmegen'in tarihinin en iyi lig sıralamasıyla (3.) sezonu tamamlamasına yardımcı olan Başar Önal bu transferle birlikte Hollanda ekibine de rekor bonservis kazandırdı.
Lille'in Başar Önal'ı 12.5 milyon Euro artı 2 milyon Euro bonus karşılığında kadrosuna kattığı bildiriliyor.
Geçmiş dönemlerde de Türk futbolcuları kadrosuna katan Lille böylelikle bu yöndeki transfer politikasını da sürdürmüş oldu.
'BURAK YILMAZ VE YUSUF YAZICI'NIN İZİNDEN GİTMEK İSTİYORUM'
Transferi sonrası açıklamalarda bulunan Başar Önal, "Lille'e katıldığım için gerçekten çok mutluyum. Bu benim ve ailem için büyük bir adım. Kulübün zihniyeti beni etkiledi ve burada başarılı olacağıma inanıyorum. Harika taraftarları, muhteşem atmosferi ve mükemmel tesisleriyle harika bir kulüp. Burada başarılı olmuş Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı gibi büyük Türk futbolcuların izinden gitmek istiyorum. Takım arkadaşlarımla tanışmak ve çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.
'GEÇEN SEZON KİLİT OYUNCU HALİNE GELDİ'
NEC Nijmegen Teknik Direktörü Carlos Aalbers Başar Önal'ın Lille'e transferi sonrası şunları söyledi:
“NEC’den bir başka oyuncunun Avrupa’nın en iyi liglerinden birine transfer olduğunu görmekten büyük gurur duyuyoruz. Basar, ilk sezonunda lige ve yeni ortamına mükemmel bir şekilde uyum sağladıktan sonra, yaşadığımız başarılı yılda geçen sezon kilit bir oyuncu haline geldi."
"Bu transfer, gelişiminin uygun ve hak edilmiş bir devamı ve aynı zamanda NEC’de görmek istediğimiz durumun mükemmel bir örneğidir. Transfer rekorumuzu tekrar kırıyor olmamız, içinde bulunduğumuz durum hakkında çok şey söylüyor. Basar’a Lille’de başarılar diliyor ve kırmızı, yeşil ve siyah renklere olan bağlılığı için teşekkür ediyoruz.”
YENİ SEZONDA DAVIDE ANCELOTTI İLE ÇALIŞACAK
Türkiye U21 Milli Takımı'nın formasını giyen Başar Önal yeni sezonda Lille'de teknik direktörlük görevine getirilen Carlo Ancelotti'nin oğlu Davide Ancelotti ile çalışacak.
'MODERN BİR HÜCUM OYUNCUNUN TÜM ÖZELLİKLERİNE SAHİP'
Lille Başkanı Olivier Letang da "Başar'ın gelişi kulüp için gerçek bir memnuniyet kaynağıdır. Kendisi büyük potansiyele sahip bir oyuncu. 2026 yılında futbolda hücum kanat oyuncularının önemini biliyoruz. Başar, modern bir hücum oyuncusunun tüm özelliklerine sahip: güçlü, hızlı, mükemmel ayak hareketlerine sahip ve fark yaratabilecek kapasitede. Yoğun geçecek bir sezonda takıma tamamlayıcı nitelikler getirebilecek bir profile sahip. LOSC'de, gelişimine ve tam potansiyeline ulaşmasına elverişli bir ortam bulacak. Kendisini memnuniyetle karşılıyor ve yeni kulübü LOSC'de başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.