Türk yatırımcılar en çok bu ülkeleri seçiyor: Milyarlarca dolarlık yatırım var

TÜRK YATIRIMCILAR 128 ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYOR

Araştırmaya göre Türk yatırımcıların dünyanın dört bir yanında toplam 2 bin 251 doğrudan yatırımı bulunuyor.



Bu yatırımların 846'sı Avrupa Birliği ülkelerinde yer alırken, 464 yatırım Birleşik Krallık, Rusya, Balkan ülkeleri, İsviçre, Norveç ve Doğu Avrupa'nın yer aldığı diğer Avrupa ülkelerinde bulunuyor.



Yakın ve Orta Doğu Asya bölgesinde 256, diğer Asya ülkelerinde 246 ve Kuzey Amerika'da ise 220 Türk yatırımı faaliyet gösteriyor.